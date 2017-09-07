默克尔用12年把“欧洲病人”变成欧洲领军人

法国《费加罗报》9月4日刊发题为《默克尔是如何改变德国的》的文章称，依靠经济实力的默克尔赢得了“治理危机”的美名，而且德国在世界上受到不同程度的尊重。
文章称，在执政12年的时间里，这位女总理使得德国经济日趋健康强壮，但贫富差距也拉大了。
安格拉·默克尔两次当选总理都不顺利。2005年，胜利来得如同表演走钢丝。基督教民主联盟/基督教社会联盟以35.2%的得票率，只超过社民党一个百分点。默克尔选举的完美结局2013年才终于来到，获得了41.5%的支持率。今年的9月24日，她是第四个任期的候选人。对于外部世界来说，她是德国的化身。然而，在起步后的12年间，她是如何改变其国家的？
带领德国克服危机
文章称，2000年初的时候，德国被视为“欧洲病人”。失业率超过10%，赤字越过了许可的极限，达到3.3%。默克尔刚一上台，就与社会民主党结盟致力于恢复账目平衡。当2008年危机打击欧洲时，德国也受到了影响，并且2009年国内生产总值下降了4.7%。默克尔在预算方面作出必要的牺牲的同时，准许企业诉诸“缩短工时”，也就是不完全就业，旨在避免解雇。从2010年起，经济增长重新跃至3.6%，比其他国家增速更快。德国经济研究所所长、经济学家马塞尔·弗拉茨舍尔强调指出，“默克尔懂得克服危机。总理成功保持了信心且稳定了经济”。
今天，国家经济处于健康状况。据2016年公布的一民调显示，75%的德国人对其生活条件感到满意。各种经济指标现在几乎都呈绿色。今年8月失业率为5.7%，国家接近充分就业。马塞尔·弗拉茨舍尔强调说，“在就业市场方面我们可以谈及奇迹。停工不仅没有减员，而且许多人找到了工作，如妇女、成年人、外国人。不过，自从1999年以来，德国国内生产总值年均涨幅仅为1%。而且与法国相比，德国的还低两个百分点！我们今天所经历的，正是德国经济在糟糕的2000年后一直在追赶”。
文章称，尽管大多数德国人受益于国家的经济复兴，但少部分人眼看自己的生活状况日趋恶化。工资差距从上世纪90年代末已经开始拉大，施罗德2003年实行的改革加剧了这一趋势。对于那些条件最差的家庭来说，与1991年的情况相比，实际收入减少高达8%。相反，10%最富裕的人群在同一阶段眼看其可支配的收入增长27%。
务实大胆处理社会问题
文章称，默克尔在经济方面谨小慎微，在社会和社团方面表现得更加积极。这位保守派总理务实、甚至大胆，善于陪伴社会的种种变化和消除一些阻碍，如她在夏季之前决定就有可能干扰其竞选活动的同性婚姻展开讨论。相关法案在一周内就得以通过了。其他一些重要改革改变了德国的图腾。2011年义务兵役制的终结将联邦国防军变成职业军队。对于基民盟来说，这是一场“文化革命”。
几周之后，在发生日本福岛灾难之后，德国总理宣布停止使用核能。她毫不费力地承认已经在这个问题上“改变了看法”，因为她之前曾主张延长核电站的使用期限。能源转折已经开始，绿色能源得到了大力补贴，风能发电场如今覆盖全国。
正是在2015年，默克尔做出最强势决定，选择支持接纳逃离叙利亚或伊拉克内战的难民的政策。当年有89万移民申请庇护。许多人把德国看成是欧洲的乐园。当舆论认为默克尔正在失去对事态的控制时，她却叫喊着说，“我们将会让此事获得成功”。除了人数众多，移民潮迫使德国思索其自身的同一性及其向世界开放。得到德国选择党支持的极右翼借此机会置身于德国的政治格局中，这是自战后以来的首次。
利用美国收缩走到台前
在特朗普当选美国总统后，《纽约时报》将默克尔指定为新的“自由世界的领导人”。文章本身确认了她所代表的身份。她是经验最丰富的西方领导人，而且其所有的伙伴们都称赞她的责任感。在欧洲，通常是默克尔定调子，就像危机期间那样。默克尔显然已竭力避免要求任何一个称号，因为德国由于历史上的一些原因不愿意独自发挥领导作用。然而，这个国家如今在国际舞台上扮演了一个新角色。
文章称，德国还是应该将其迈出摆脱束缚的第一步归功于施罗德，因为他在让联邦国防军战后首次投身科索沃战争后，胆敢在2003年对美国出兵伊拉克说不。此时已是反对派领导人的默克尔以德美关系为名，相反却支持乔治·布什。她在上台执政后很快就纠正了自己的立场。在2011年利比亚危机期间，还有在叙利亚内战初期，人们都感受到了德国的犹豫，因为它不支持出兵干预。
文章称，默克尔只是在其眼下的任期内，利用美国外交的退缩走到了国际舞台的前面。除了需要治理欧洲的喧闹，且冒着希腊退出欧元区的风险，德国总理不得不对俄罗斯兼并克里米亚以及影响欧洲的恐怖主义威胁作出反应。2015年，她决定让联邦国防军更多参与在马里的行动，并对反对“伊斯兰国”组织的联盟加大投入力度。依靠经济实力的默克尔赢得了“治理危机”的美名，而且德国在世界上受到不同程度的尊重。
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