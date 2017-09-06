中国收紧无人机相关法规 爱好者蜂拥考执照

英媒称，在北京北部的一座飞行基地上空，轰鸣声响彻天空，飞行员们正在进行试飞前的起飞和降落练习，以取得无人机飞行执照。
据路透社9月5日报道，中国是全球最大的民用无人机制造商。今年，为解决一系列无人机误入机场事故，中国采取了严格规定，无人机爱好者正在蜂拥办理飞行执照。
北京一家无人机训练学校的负责人杨诺（音）说：“无人机不是玩具。这涉及复杂的空中理论知识。”杨诺希望有更多学生能够报名学习，以提高飞行技能。
32岁的高会强（音）说，他所在的建筑公司要求他办理无人机飞行执照。
他还说：“无人机相关法规收紧，而且正在建立法律框架，他们告诉我要先拿到执照。”
中国政府规定，从6月1日起，个人购买最大起飞重量250克（含）以上的无人机，须在8月31日之前在“中国民用航空局民用无人机实名登记系统”上实名登记。中国媒体消息显示，上周，中国首个经军、民航主管部门批准的民用无人机试飞运行基地正式对外开放，飞行高度限制在150米以下。
报道称，不过有些人对花费万元人民币获得官方认证的做法表示质疑，特别是未来的相关法规还存在不确定性。
一家大疆无人机商店的经理郝家乐（音）说：“他们不知道下次监管政策何时出台。有人想观望。”
根据高盛公司和奥本海默公司分析人士2016年的估算，总部位于中国深圳市的大疆技术有限公司在全球商用和民用无人机市场占有70%的份额。
报道称，尽管有限制因素，但增长前景似乎很光明。
中国技术研究公司国际数据公司去年公布的数据显示，未来5年，中国的航拍无人机市场年复合增长率可达68%，出货量从2015年第三季度的4万架增至2019年的300万架。
报道称，中国已有超过12万架无人机完成登记注册，而美国只有7.7万名注册用户。
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