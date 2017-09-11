中国消费者购买力日益增强 新经济民企成受益者

英媒称，总部位于香港的未来资产联合首席投资官拉胡尔·查达在讲述在华投资的故事时，有几张图表是他特别喜欢的。一张显示了中国的收入增速，他预测，根据目前的增长速度，世界第二大经济体将在8年后达到高收入级别，人均收入达到近1.25万美元。第二张图表则显示了多个国家的家庭债务与国内生产总值（GDP）之比，对于节俭的中国内地家庭而言，这个比率为28%。最低比率为印度（15%），最高为英国（90%）。
据英国《金融时报》网站9月11日报道，因此，根据收入和借款潜力，中国人拥有购买力以及增加购买力的潜力。当然，就亚洲而言，中国消费者的底气日益增强并非一个新的投资主题。但是，在其他大型经济体（例如美国和欧元区）薪资增速放缓之际，中国的情况被人忽视，而没有得到欢呼，这一点令人意外。
今年上半年，中国家庭实际可支配收入增长7.3%，超过了同期经济扩张速度（6.9%）。另外，根据摩根大通数据，今年头7个月，中国城镇的新增就业为855万，距离全年1100万的目标不是太远。与此形成鲜明对比的是，印度每年的新增就业约为100万，而该国需要把这个数字增加10倍，才能吸收从农村到城市寻找更美好生活的年轻人。
报道称，在中国，不只是收入水平得到改善，收入分配也在改善。政府的社保支出在增加，通过养老金、医疗和教育来分配更多经济果实。
“从某种程度来说，这是在追赶，”摩根大通首席中国经济学家朱海斌在谈到中国的收入增长时表示，“从某种程度上，这反映出工作年龄人口在减少。但过去10年，大多数人的收入在逐渐而稳步地上涨。”
报道称，鉴于中国经济中的其他一些因素并不是那么有利，这一成就尤其引人注目。共享经济的扩张以及多数行业中科技的作用日益增强，最终将产生通缩影响，自动化正越来越多地取代制造业岗位。同时，先进的电脑现在开始淘汰低端服务业岗位。
报道称，在投资者审视收入增长的影响时，注重服务和消费的新经济以及该板块的民营企业成为受益者，因为它们满足日益壮大的中产阶层的需求。例如，查达钟爱在线旅游应用携程等公司、医疗公司、平安等保险公司以及互联网和电商集团。中国政府期望快速增长但仍无保障的新经济偶像与国有企业一道为国家效力，几周前，阿里巴巴、百度和腾讯都认购了联通和中国人寿的股份，作为国有集团所有权多元化计划的一部分。
报道称，迄今为止，对于如何依赖这些迅速增长的颠覆性企业以及（在更广义的层面）如何利用民营领域，中国仍有分寸，随着家庭收入持续增长，投资者希望中国政府对新经济公司的态度保持相对仁慈。
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