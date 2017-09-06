华为总裁任正非点名致歉一离职员工：你回来吧，是公司错了

9月6日，作为华为领头人的任正非对其曾经的一名员工点名道姓的呼唤其回归，并且印发成文件分发至全体员工，这看起来是对这一个员工的点名，实则包含了任正非固有的哲学风格。点名不重要，点谁的名也不重要，关键是如此地位显赫的食物链顶端对一个普通员工显示出如此重视和诚意的这一举动到底是想表达什么？这很重要。
前日，任正非公开对一名敢于说真话的员工连升两级还叮咛专人保护，这次又点名到人，这其中的用意也就不难猜测了。从此次的邮件结构来看，分为两个部分，上半部分主旨在于，“我们要紧紧揪住优秀人物的贡献，紧紧盯住他的优点，学习他的榜样。这要成为一种文化，这就是哲学”并且以口语式的语气加双重否定的排比句型表明了其对优秀人物的重视和态度，看起来很口语，但是很强硬。
第二部分转发的是华为内部论坛名为《寻找加西亚》的帖子，主要内容十分动情：“加西亚，你回来吧！孔令贤，我们期待你！2014年孔令贤被破格提拔3级后，你有了令人窒息的压力，带着诚意离开了华为。周公恐惧流言日，更何况我们不是周公。是公司错了，不是你的问题。回来吧，我们的英雄。”
虽然是转发，但以任正非的名义转发就是表达了其代表公司对孔令贤或者说是孔令贤这样的人的愧疚和这种人才的爱惜，作为公司的老大对于一个有才能的普通员工公开体恤关怀和道歉，并且生动表明了公司的诚意，有员工评论，“看完任总的这段肺腑之言，我竟然感动的哭了！”
综合来看，任正非此举一是表明求贤若渴的态度，而是即刻以孔令贤为例付诸实践，而归根结底是为了用实际行动证明华为是尊重人才和唯才是举的平台，这是华为的生存哲学和永久的企业文化，可以看得出任正非为了华为的发展也是操碎了心。
“打江山容易，守江山难”，一直以来，作为一手创办华为的任正非时不时的就会以过来人的身份语重心长对员工或是普及企业文化，毕竟在守江山的阶段，稳定人心才是长久发展的关键，而呼唤孔令贤正是其良苦用心的落地表现了。
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