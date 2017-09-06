“港独”学生在校园被围攻场面混乱 港中文校长发公开信表态：香港是中国不可分离的部分

海外网9月8日电 日前，香港7高校陆续出现“港独”制品，学生发起抗争，坚持拒绝被“港独”代表。香港中文大学女生手撕“港独”海报的视频火爆网络，反“港独”的声势越发浩大。9月7日，反“港独”与撑“港独”阵营共约200人在香港中文大学爆发冲突，场面一度十分混乱。冲突愈演愈烈，港中大校长连忙发表公开信表态，称“港独”违反基本法，“香港是中国不可分离的部分，这是不争的事实”。
反“港独”与撑“港独”学生爆骂战 场面混乱
本月开学后，多间大专院校内的民主墙相继出现“港独”标语，除了校方警告宣扬港独违法外，9月7日，有学生及民间团体发起反“港独”行动。反“港独”团体前往率先张贴“港独”海报的香港中文大学示威，并与反“港独”学生联成一线
现场，反“港独”与撑“港独”的两个阵营之间爆发冲突，互相对骂，场面混乱。据香港东网报道，两方阵营人数共约200人，不断互相对骂，情绪激动，保安不断将冲突的双方分隔开。随后港中大学生会成员把矛头指向校方保安，约30分钟后，反“港独”的团体“珍惜群组”在保安的护送下离开校园。
表情包砸晕“港独”分子“港独”大败走
9月7日，在香港中文大学，有许多学生用各种吐槽的“表情包‘海报反击”港独“海报。
据香港橙新闻消息，7日下午，有香港中文大学学生张贴反对“港独”的海报并大声说：“我们必须明确一点，香港是中华人民共和国的一部分，她不允许独立，你们这些人没资格叫嚣。”
此外，今日，还有不少香港市民和学生来到香港中文大学集会，展示写有“反港独反撕裂”字样的横幅，针锋相对声讨驳斥“港独”。
另据大公网消息，自内地女生单挑“港独”手撕标语后，其后反对“港独”的声势越来越浩大。香港中文大学的播“独”者见势色不对，派人急忙清除“港独”标语宣传品，神色慌张道歉走人。
香港7所大学陆续出现“港独”制品，多所大学都表明“港独”违法，不赞成“港独”，会移除有关标语。有法律界人士指，倘大学不拆除相关违法标语，有可能被视为直接或间接协助宣传，或会被视为参与宣传推动“港独”，有可能犯煽动罪。
香港中文校长发公开信表态：香港是中国不可分离的部分
校内冲突愈演愈烈，香港中文大学校长沈祖尧教授连忙发表公开信回应该事件。
沈祖尧在公开信中表示，“港独”不但违反基本法，亦和他个人意愿相违背，“香港是中国不可分离的部分，这是不争的事实”。
他强调，同学们在讨论政治议题时，应保持和平、理性，亦应秉持尊重和包容的态度。校园是学习的地方，不宜成为政治角力之所，在学期开始之时，让我们的同学有一个安静的学习环境。
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