中国队战胜卡特尔仍无缘世界杯 里皮称国足有进步

法媒称，中国打进俄罗斯世界杯决赛圈的最后一线希望在9月5日宣告破灭，虽然10人应战的国足最终完成逆转击败了卡塔尔队。
据法新社9月5日报道称，由于同组的叙利亚和伊朗战平，乌兹别克斯坦和韩国以0比0的分数互交白卷，这使得中国队虽然以2比1战胜了卡塔尔队，但仍然无缘明年的俄罗斯世界杯。
尽管中国国足无缘2018年世界杯，不过主教练里皮表示，这支队伍在最后的6场比赛里拿到了11分，和之前相比这已经有了确确实实的进步。
里皮在赛后的新闻发布会上说：“在我接手球队的时候，没有人硬性要求我们进入世界杯。他们要求我为国足建一支强大的队伍。”
他补充说：“我们运气不太好，没有得到我们应有的结果。”当里皮起身离开发布会房间的时候，他获得了中国记者的掌声。
报道称，比赛一开始对中国队非常有利。他们在场上占据主导地位，开场仅两分钟就有破门机会。
之后的比赛里，中国队又浪费了其他几次破门机会，而卡塔尔队依旧表现平平，不过上半场双方都没有进球。
下半场易边再战，僵局很快被打破，卡塔尔队率先取得进球。
第46分钟，卡塔尔队的阿克拉姆·阿菲夫接到队友妙传，门前包抄推射将球打进。
随着中国队大举压上，以求将比分扳平，比赛变得更加紧张。很快阿菲夫又获得破门机会，但中国队门将曾诚做出了精彩扑救。
第74分钟，肖智射门得手，国足1比1扳平比分，这让中国队看到了一线希望。
6分钟后局势突变。第80分钟，卡塔尔快速反击，郑智拉倒对手被红牌直接罚下，国足在场上少了一人。
不过两分钟后，替补球员武磊门前爆射破门，国足2比1反超卡塔尔队。这个比分一直持续到比赛结束。
报道称，虽然国足2比1战胜了卡塔尔队，但其他几场比赛的结果意味着中国队未能获得参加俄罗斯世界杯的资格。中国队小组排名第五出局，比排名小组第三的叙利亚队少了一分。
里皮表示，他仍对中国队的未来有信心。不过对他们的对手卡塔尔来说，这是又一个令人伤心的夜晚。
报道称，输掉比赛意味着他们的排名在小组垫底。将主办2022年世界杯的卡塔尔迫切希望自己能首次获得打入世界杯决赛圈的资格，只是这一次结果依然令人失望。
国足与卡塔尔队的比赛在哈里发体育场举行。承办世界杯足球比赛的哈里发体育场已经改建完毕，这是在那里举行的首场国际赛事。
虽然卡塔尔队无缘俄罗斯世界杯，不过该队的主教练费利克斯·桑切斯表示，有许多年轻的球员加入进来，这让卡塔尔队看到了希望。
他说：“我们有许多非常年轻的球员，我们将继续培养这些球员。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost