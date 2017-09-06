谁在向日本走私黄金？统计结果令人意想不到

日媒称，对于黄金走私集团而言，日本正迅速成为“主力市场”。日本财务省的统计显示，2015年7月～2016年6月间查处接近300件黄金走私案件，创出历史新高。当局认为这只是冰山的一角。据悉走私黄金的来源多为亚洲国家和地区，最多的是香港和韩国，占到整体的3/4左右，新加坡和台湾次之。
据《日本经济新闻》网站9月6日报道，日本廉价航空公司香草航空（Vanilla Air）的乘务员7月9日在台北飞往关西国际机场的飞机内注意到了异常。在机体后方的洗手间中，壁板被拆下。经过查看，发现壁板的背后隐藏着黑色的口袋。乘务员在飞机内共发现6个口袋，抵达关西机场后经海关人员等检查后发现，口袋内装有数十公斤金块。大阪海关扣押了金块，认为其属于走私，正在调查货主。
报道称，在日本，进口黄金时会被征收消费税，这部分税金在黄金出售时会转嫁为买家的消费税。如果能避免在进口时缴税，走私集团能获得相当于消费税的收益。2014年4月，日本的消费税率从5％提高至8％，走私出现激增。对于普通市民来说，增税只是增加负担，但对黄金走私集团则构成“利好”。
在香草航空的事件中，走私者巧妙利用了廉价航空公司的商业模式，令当局感到吃惊。廉价航空公司拥有的飞机较少，为把利用率提升至最高，一架飞机会同时飞国际和国内航线。此次的飞机从台北抵达关西机场之后，预定飞往鹿儿岛县的奄美机场。如果把黄金运到关西机场后出关，被海关发现的可能性很高。但如果把黄金藏在飞机内运往奄美机场，由于属于日本国内航线，则无需通过海关。据悉香草航空在其他飞机上也发现了洗手间壁板被拆卸的痕迹，随后进行了修理。
报道称，日本当局怀疑走私事件的背后涉及大型组织，实际走私人员可能是被雇佣而来。尤其怀疑的是黑社会组织参与其中。2016年6月，黑社会组织“稻川会”相关人员因使用私人飞机从澳门走私约112公斤黄金而遭到起诉。
另一方面，还有部分媒体把怀疑的目光投向中国大陆。据黄金调查机构“世界黄金协会”统计，全球的珠宝饰品和投资黄金需求4月～6月同比下降约13.3％，但中国大陆需求却增加约7.8％。据中国媒体报道，辽宁省沈阳市的海关查处了21人的黄金走私团伙。该团伙涉嫌走私45公斤黄金，有6人遭到逮捕。
日本的消费税率预定在2019年10月提高至10％，当局担心黄金走私进一步增加。日本政府除了把走私黄金的罚款额从目前的不到1000万日元进行提高外，还将推进调查走私的背后组织。
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