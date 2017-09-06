彭博社：中国汽车业政策扶持过度

中国的SUV（运动型多用途）专业制造商长城汽车股份有限公司也许最终无法占有菲亚特克莱斯勒汽车公司的吉普分部。但是越来越多的中国汽车制造商将寻求收购外国资产。中囯政府长久以来梦想着创建具有全球竞争力的汽车行业，而让中国汽车制造商收购著名公司和品牌似乎是实现目标的一个明显方式。
然而，除非政府重新考虑自己的行业政策，否则这一战略几乎注定会失败。它扶持本地汽车工业的努力正令汽车行业停滞不前。
尽管拥有几十年来国家对其的投资和扶持政策，中国汽车制造商甚至在国内仍难以与国外汽车制造商竞争。尤其是近年来，中国汽车开始提升自己的形象。然而，根据市场调研公司艾尔西汽车市场咨洵公司的数据，在今年上半年中国市场十款最畅销乘用车中，只有三个品牌来自中国。其中两家最大厂商中国长安汽车股份公司和吉利控股集团的市场份额仅分别为4.6% ，约占第一名大众汽车公司的三分之一。
与此同时，中国的汽车公司在海外几乎没有存在感。2016年中国的汽车出口量比两年前要少，而中国汽车的最大市场往往是发展中国家。
保护地方汽车生产商（其中许多是国有企业）削弱而不是增强了它们的实力。例如中国仍要求外国汽车生产商与中国合作伙伴成立合资公司（吉普是首个在中国成立合资公司的外国汽车品牌）。这样做的理念一直是让地方公司利用这种被迫联姻从成名厂商处学习技术、管理专业知识和其他技能。
然而，中国的汽车制造商通过销售外国品牌赚得盆满钵满，因此合资企业反而降低了它们与伙伴厂商竞争的动力。
政府的扶持还造成了另一个问题：汽车生产商太多。高风咨询公司中国汽车行业专家比尔•拉索认为，中国有超过100家注册的汽车制造商。
我们通过历史经验知道即使是像美国这样庞大的经济体也只能维持数家汽车公司。然而，虽然需要巩固支持，但正如加利福尼亚大学伯克利分校讲师克里斯特尔•常(音)在邮件中写道的，“碎片化的生产网络和市场令任何单独的中国汽车企业成为一个大型厂商都异常困难”。
政府政策又一次没能帮上忙。许多地方政府依靠自己支持的汽车企业来创造就业岗位，吸引投资，没人愿意为了行业更大的利益牺牲自己的龙头企业。
如果不解决这些问题，外国收购只能让中国止步于此。如果中国政府真的希望中国汽车企业升级，树立全球形象，政府首先应当弃绝现有的保护性行业政策。中国汽车厂商现在需要的不是补贴或者国外收购，而是自由市场。
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