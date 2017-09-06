日媒称英国拟派新航母"插足"南海:扬言对中国形成"威慑力"

日媒称，日本和英国8月31日发表共同宣言，提出扩大安全保障领域的合作。引人注目的是，宣言中纳入了英国向亚太地区派遣新航母的方针。预计英军最早2018年在太平洋地区展开军力，日本政府将讨论派遣自卫队与英军进行共同训练。
据《日本经济新闻》网站9月1日报道，英国计划最早2018年派遣航母参加美军在南海展开的“航行自由”行动。届时与日本自卫队进行共同训练的方案具有可行性。日本海上自卫队表示，与美国以外的航母进行共同训练非常罕见。
报道称，日美印7月在孟加拉湾举行的“马拉巴尔”联合演习中，日本海上自卫队与印度航母进行了共同训练。如果仅限于日本近海，至少在过去10年里，日本自卫队没有与美国以外的航母进行共同训练。
报道认为，日英两国针对的是中国。航母能搭载大量战斗机，在派遣区域形成一定“威慑力”。
报道宣称，如果共同训练得以实现，包括美国在内的日美英3国将形成对抗中国海洋战略的框架。
另据媒体报道，针对英国航母意图来南海搅局的说法，中国外交部早前已作出回应。
中国外交部发言人陆慷7月28日就在记者会上表示：“近来渲染南海紧张的没有一个是域内国家。当前，在本地区国家都在共同致力于维护和促进本地区的和平、稳定与繁荣的时候，个别域外国家执意要在趋于平静的南海兴风作浪。无论这些国家、这些人打着什么旗号、标榜什么样的借口，他们在世界其他地区同样道貌岸然地干涉却留下混乱和人道灾难的前科，足以使本地区国家和人民保持高度警惕。”
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