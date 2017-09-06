日本小学教材刊登安倍照片遭抗议 多地拟撤销采用

日媒称，今夏日本的教育委员会等首次举行小学道德课教科书表决期间，各教委陆续收到了主张不采用教育出版社（位于东京都千代田区）发行的教科书的请求。有团体指出教科书中刊登安倍晋三首相照片不妥当等问题，有的教委收到了大量批判日本教育出版社发行的教科书的明信片等。
日本《产经新闻》9月8日报道称，据教科书业界人士透露，属于大规模表决区的名古屋市教委7月20日表决通过日本教育出版社发行的教科书之后，各教委陆续收到了主张不采用该教科书的请求。8月2日表决日当天，横滨市会场附近聚集了约30人，他们高举“NO！教育出版”的标语牌，要求教委不采用日本教育出版社发行的教科书，已表决决定采用该教科书的松山市等地的教委也被多个团体要求撤销决定。
自7月23日至8月2日，京都市教委收到了大量要求不采用日本教育出版社发行的教科书的明信片，90张明信片主要内容相同，开头一句均是“请不要采用‘再生机构’支援的日本教育出版社的道德教科书”。
该教科书监修者名单中列有日本教育再生机构前理事的名字，日本教育再生机构是支援育鹏社的中学历史和公民教科书编订和采用的民间团体。据称，因此日本教育出版社发行的道德课教科书也被贴上“育鹏社系”的标签，不少人断定“育鹏社将参与明年中学道德课教科书的编订等”。
有关教科书内容的具体批判有，主要是供小学五年级学生使用的教材中，“下町雪橇”一文中刊登的是乘坐国产雪橇的安倍首相的照片，有人指出“照片与正文没有关系”等。
再生机构理事长八木秀次否定了与日本教育出版社有关系，称“不存在支援日本教育出版社的事实”。育鹏社也没有参与道德教科书制定，与日本教育出版没有关系。
日本教育出版社强调：“教科书与政治意图和团体没有任何关系。我们按照学习指导要领要求致力于实现‘思考和讨论’的道德课。”有关刊登安倍首相照片一事，日本教育出版社解释称：“这象征着国产雪橇诞生的喜悦，为体现国家对中小企业支援的一个成就，我们选择了代表国家的人物在场的画面。”
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