美国基金经理7年花2.4亿美元等人民币“崩盘” 如今带头看涨

美媒称，对冲基金经理马克·哈特花费了7年时间和2.4亿美元等待中国货币“崩盘”，这让他不仅丧失了客户，还几乎丧失理智。如今，他还丧失了自己的信念：去年呼吁让人民币贬值50%以上的他对中国及人民币的态度改为看涨。
据彭博新闻社网站9月7日报道，他并非一下子就改变了看法。在位于美国得克萨斯州沃思堡的大本营，他无数个夜晚都在关注着香港方面的消息，分析市场信息和汇率。有时，这种压力对哈特的个人生活产生了影响，并让他的员工感到受挫。
哈特说：“我始终认为我们拥有一笔良好的风险回报交易，但我们犯了一些错误，包括太过着急，现在世界已经发生改变。”在开始押注人民币下跌之前，哈特曾成功预测美国次贷危机和欧债危机。
事后冷静看来，美国科连特咨询公司这位45岁的老道创始人认为去年在中国举行的20国集团（G20）峰会是一个转折点。与许多投资者一样，哈特怀疑这次会议促使世界领导人暗中达成一项防止人民币下跌的协议。
报道称，无论中国是否从其他G20成员国获得了帮助，中国政府都明显成功稳定了人民币汇率。人民币去年12月结束了3年来的下滑，今年以来上涨了逾6%，目前人民币对美元汇率处于一年多来最强劲水平。
哈特2009年开始押注人民币下跌，他管理着专门投资中国的投资期限固定的基金。哈特买入可能产生两种结果的期权：在人民币“崩盘”时大赚一笔，或者在人民币未出现大幅贬值时近乎全军覆没。
几乎从一开始，这笔交易就对哈特不利。人民币在2010年前6个月保持稳定，随后3年半走高。人民币后来改变势头开始下跌，但哈特预料的急剧贬值从未发生，他累计损失2.4亿至2.5亿美元。
对哈特而言，这是一次罕见的误判。2001年至2006年，他的宏观对冲基金年化收益率达到30%。在全球金融危机期间，他对美国抵押贷款市场的押注获利6倍。通过准确预测随后的欧洲主权债务危机，哈特成功使一些投资者的资金翻番。
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