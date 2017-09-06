美国对华政策陷入自相矛盾

俄罗斯战略文化基金会网站9月17日发表文章称，华盛顿对华政策陷入矛盾：一方面公开表达与中国合作的意愿，另一方面则可能与中国展开贸易战。这一切显得匪夷所思。
文章称，美国总统特朗普11月将访问中国，白宫已开始筹备他的北京之行。他一贯被视为美国的“销售总监”，所以商务部长罗斯会组建赴华谈判团队。据路透社报道，罗斯将在本月底前接受那些欲深入开拓中国市场的美国公司提交的申请。
彭博新闻社注意到华盛顿所陷入的矛盾，一方面公开表达与中国合作的意愿，另一方面则可能与中国发生贸易冲突。特朗普否决了中国投资者对莱迪思半导体公司的收购。与此同时，美国商务部数月来一直在对中国的钢产品是否对“国家安全构成威胁”展开广泛调查。
文章称，乍看上去，这一切显得匪夷所思：既然特朗普给中美贸易战火上浇油，他如何能够解决美国长期居高不下的巨额贸易逆差？然而，无论是特朗普的顾问还是他本人都很清楚，不断增长的美国贸易逆差与人民币汇率其实毫无关系。
根据亚行的评估，新兴的亚洲经济体在2030年以前需要26万亿美元进行基础设施建设，所以“新丝绸之路”沿线国家会在哪国的乐曲声中起舞，答案不言而喻。
俄媒表示，目前，中美外交官都表示，美国将在国际和地区问题方面进一步加强与中国的交流与协调，令特朗普的中国之行收获成效。
文章注意到，惠誉国际信用评级有限公司首席经济学家布莱恩·库尔顿在纽约指出，中国在全球经济中的影响力越发举足轻重，它已成为众多国家的主要贸易伙伴和投资者，如果中国的进出口像去年下半年一样出现增长，全球经济的所有参与者会觉得轻松一些。
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