伦敦中国城面临转型挑战：有些卡在“时光隧道”里

英媒称，几十年来，伦敦中国城的众多餐馆让西方食客品尝到了东方风味。如今它们有了一个新的目标：为富裕的亚洲游客奉上家的味道。
据英国《金融时报》网站9月18日报道，在那些主打咕咾肉、点心的传统餐厅之间，突然冒出了一些新店铺，或销售着来自香港的鸡蛋仔冰淇淋筒，或销售着抹茶冰淇淋以及日本风味的汉堡。
拥有大约五分之四个中国城的地产管理公司沙夫茨伯里（Shaftesbury）一直在招揽亚洲老牌餐厅经营者，还聘请了一家中国公关公司传播这一消息。
这家房地产公司表示中国城已经“有点卡在时光隧道里了”，该公司希望伦敦中国城能反映亚洲更现代的观念。
报道称，中国城位于苏活区、科文特花园、皮卡迪利广场和莱斯特广场之间，占据了伦敦最好的地段之一。上世纪五十年代，当中国商户受低廉租金吸引，纷纷搬到这个片区的时候，沙夫茨伯里公司开始不断投资这一带的店铺。
近年来沙夫茨伯里公司一直试着保持平衡，既照顾伦敦华人社区的需求，也推动中国城改进产品和服务。
报道称，商业租金的持续上涨，加上许多初代经营者的子女不愿进家族企业工作，导致许多餐馆只得关门，也有人警告中国城之“魂”在不断淡去。
沙夫茨伯里公司首席执行官布里安·比克尔表示：“有些餐馆总是驻足不前，而顾客们却有了变化，他们如今在寻找略为高端点的东西。”他说许多中餐馆都走的菜量大利润低、拼价格的路线。
中国游客走入了他的视线。据伦敦旅游局统计，2016年访问伦敦的中国游客达到16万人次，人均消费1370英镑（约合12197元人民币），而美国游客人均消费为850英镑，德国游客为420英镑。
比克尔说：“你不能太快地去推动这些事情，而且现有租户手上有租约，他们有权留在那里。如果他们想要走现代化道路，把生意搞上去，那么我们非常乐意他们留下……如果他们不想留下，沙夫茨伯里公司会买下他们的租约。”
沙夫茨伯里公司的投资组合负责人安德鲁·普赖斯坚称该公司希望坚守中国城的根基。他说：“我们庆幸自己拥有这一令人惊叹的资产。它独一无二。它是个社区，不是主题公园，我们认为我们要做的只是用战略眼光来看待它，提升它。”
租户代表们称沙夫茨伯里公司的策略已经造成了一种过渡的感觉。身为牙医的劳伦斯·李是伦敦中国城华人协会的发言人，他表示，该地30年来首次出现空置房屋。“这些年来我一直在工作和四处走访，我从没见过一间空置房屋。但大约从去年开始，房屋空置状况开始恶化。”
沙夫茨伯里公司表示房屋空置的原因是多样的，包括房屋翻新等。
劳伦斯·李对沙夫茨伯里公司的看法很复杂，对方是一个“非常愿意提供支持”的房东，但它“是做生意的，所以他们必须按照市场行情收取租金，所以他们也在涨租金。”
报道称，在中国城开店的传统上是来自香港的移民。但劳伦斯·李表示近年来更多来自中国内地的人也来开饭店或做其他生意。他说：“他们已经开始收购餐厅，他们有更多后备资金。在中国城经营的香港华人大幅减少，虽然他们仍是主力，但比例正在转变。”
而且，香港华人家庭正将他们的生意迁往伦敦市中心以外，也带走了他们的一部分老顾客。西区中国城租户协会的Jon Man表示，由于租金上涨，他经营的中餐馆不得不搬出该地区。
他怀疑新来者能否在该地区取得成功，并指出开销过高的问题。“他们不了解这片市场。他们认为这是一座金矿，而事实并非如此。”
沙夫茨伯里公司表示改变在所难免。比克尔说：“如果中国城向前发展，反映的是现在人的需求，而不是20、30、40年前人们的需求，中国城就会有未来。如果他们还是老一套，我不知道未来会怎样。我们希望看到中国城繁荣昌盛。”
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