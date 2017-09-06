美俄纠纷升级俄驻美领馆“被关闭” 俄外长称考虑回应措施

德媒称，美国国务院8月31日要求俄方关闭驻旧金山的总领事馆，同时还要求俄方关闭华盛顿大使馆以及纽约总领馆的两处附属建筑。
据德国之声电台网站9月1日报道，就在7月底，俄罗斯宣布700多名美国驻俄外交人员必须在9月1日前离开俄罗斯，由此，美国驻俄外交人员总数将降低到455名，与俄驻美外交官数量持平。俄罗斯的驱逐行动是对美国制裁俄罗斯的报复。
报道称，美国国务院8月31日表示，俄方驱逐美国外交官的举动“不合理，会损害两国关系”，所以美方要求关闭俄驻旧金山领事馆、关闭两处附属建筑的决定“符合外交对等原则”；现在，美俄两国都是各自在对方国家拥有3座领事馆。美国国务院同时也强调，美方并没有要求双方的外交官数量完全对等，并称这是为了“防止恶性循环”。美国方面还表示，被关闭的外交建筑内的俄罗斯外交官不会被驱逐，俄方可以将他们重新分配到其他驻美使领馆中。
旧金山领事馆关闭后，俄罗斯在美国将拥有驻华盛顿大使馆以及驻西雅图、纽约、休斯敦3处总领馆。而美国则在莫斯科、圣彼得堡、叶卡捷琳堡、符拉迪沃斯托克（海参崴）驻有使领馆。
报道称，俄罗斯外长拉夫罗夫对美方的决定表示遗憾，并称俄罗斯将在仔细审视此事后再考虑回应措施。他在接听美国国务卿蒂勒森通话时强调，这一切“并不是由俄方开始的”。俄罗斯外交部透露，蒂勒森是在美方公布决定前，事先致电拉夫罗夫告知该决定的。
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