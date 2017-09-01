中国对基建刺激的依赖引发担忧

英媒称，中国总体投资增长对基础设施建设的依赖程度在上个月达到新高。这让人们担心，北京加大对地方政府债务的打击力度将拖累总体增长。因为地方政府的债务主要是为基础设施建设提供资金。
英国《金融时报》网站8月24日报道，固定资产投资仍是中国经济增长的最大引擎，还推动了对煤炭、钢铁和贱金属等大宗商品的全球需求。去年，中国固定资产投资对国内生产总值（GDP）的贡献率达到45%，是所有主要经济体中最高的。美国的这一比例是22%，日本为30%。
根据官方数据计算，截至7月的一年中，基础设施在固定资产投资总额中的比例达到21.4%，创历史最高。而房地产所占比例为17.7%。
瑞穗证券中国经济学家沈建光说：“这是一个很重要的数据点。地方政府有很多不同的方式为城市基建提供资金。但现在对它们如何继续下去，则有了真正的担忧。”
“我相信我们正走向另一个去杠杆周期，就像2010至2011年一样。明年经济增速可能会大幅放缓。”
自2015年以来，中国经济规划者更多地依赖基础设施作为刺激手段，而不是进一步投资于制造业。2008年后的第一轮刺激措施导致产能过剩。
在努力削减钢铁、煤炭和其他大宗商品过剩产能的同时，投资流入了公路、铁路和水利工程。
中国光大证券首席经济学家徐高说：“长期以来，基础设施和房地产一直是支撑中国经济的主要支柱。但房地产有周期性起伏，因此其投资是波动的，而基础设施是政府可以直接控制的。”
但是基建刺激令地方政府财政紧张。根据国际货币基金组织的估计，在计入各种预算外借款以后，到今年年底，地方政府债务将达到42万亿元人民币，占GDP的51%。
今年5月，世界银行的一份秘密报告，该报告对地方政府越来越多的预算外举债带来的财务风险提出了严厉警告。
一家大型保险公司的基础设施投资主管说：“每当当局颁布新规定，一些精明的银行家就会出面帮助地方政府找到新的漏洞。”
今年，财政部发布了一系列新规定，遏制通过各种复杂的融资渠道进行的变相财政借款。
但是经济学家们指出，政府有办法拓宽地方政府为基础设施支出提供资金的合法渠道。例如，如果它们选择这样做的话，地方政府可以进行债券销售。
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