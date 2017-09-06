中国外交“主动出击”意识越来越强

香港《明报》网站9月5日刊发时事评论员欧阳五的文章《金砖峰会突显中国外交特性》称，作为中国又一次重要的“主场外交”活动，此次金砖峰会突显中国在处理国际关系时的包容特性，同时显现中国外交“主动出击”意识正变得越来越强，中国已日益抓牢外交主动权。
文章称，连日来，金砖五国以及埃及、几内亚、墨西哥、塔吉克斯坦、泰国的领导人相聚厦门，“金砖+”模式备受瞩目。“金砖+”的5个国家分属非洲、亚洲、北美洲，拥有不同的社会制度和意识形态。中国作为邀请国，通过这一模式扩大“金砖朋友圈”，突显其在处理国际关系时的包容特性。
文章称，国家间的包容性弱化了矛盾，这也是中国人经常讲的求同存异。金砖五国本就是来自不同的大洲，现在携手坐在一起共商发展。更何况全球的发展中国家数量过百，中国作为新一轮全球化“拥趸”，促进“南南合作”无可厚非，关于所谓“中国扩大势力范围”的担忧亦属多余。
文章称，其次，受邀请的五国在其各自区域内占有重要战略地位，它们的加入对促进多边合作和经济自由化大有裨益。而金砖五国各自的经济民生发展都遇到或多或少的困难，加强国际经济合作正当其时。另外，这次中国举办的金砖国家工商论坛被称为是“迄今规模最大的”，由此看出金砖国家尤其是中国对经济民生的重视，“外交为民”应是其重要政策思路。
再次，这次金砖国家领导人会晤是继去年G20杭州峰会、今年“一带一路”国际合作高峰论坛后，中国政府又一次重要的“主场外交”活动。中国越来越乐于成为各种国际交流对话的组织者，中国外交的“主动出击”意识似乎越来越强了。在全球不确定性增加、华盛顿厌烦多边主义的时候，中国主动接过主持人的话筒，以东道主的身份，站在各种国际会议的核心位置。无论国际局势如何变化，毋庸置疑的是，中国已日益抓牢外交主动权。
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