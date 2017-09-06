当年被迫改掉中国姓氏：华裔女演员揭露好莱坞“潜规则”

这两天，有个好莱坞华裔女星说了一句话，没想到火了。这是怎么回事呢？看一下她的原话：“好莱坞是‘种族主义者’，他们不允许我有一个令他们不舒服的姓氏。”
这句话，等于朝好莱坞开火，美国很多知名媒体都报道了。那么这究竟怎么一回事，为啥她要抨击“好莱坞是种族主义者”？
“在好莱坞，被迫把自己当作一名白人来推销”
这个女星中文名叫汪可盈，英文名是克洛·贝内特。今年25岁的她，是一位中美混血。
2013年，她凭借着漫威系列大热美剧《神盾局特工》中震波女Daisy（又名Skye）一角，在美国收获了超高人气。
不仅仅是在美国，由于这部美剧是曾经席卷全球的高票房电影《复仇者联盟》的衍生剧，引进中国播出后，同样获得了非常高的播放量，因此，她也在中国积累了一大票“铁粉”。
目前，汪可盈不仅已经开通了微博，并且还收获了近百万粉丝，对于一部美剧的女主而言，能在国内拥有这样的影响力，可以说相当不俗了。
然而，眼尖的朋友，在看到可盈的微博账号名后，可能会有一些疑问，不是说姓汪吗？咋弄了个这么“洋”的姓氏？
事实上，一直到4年前，无论是在美国还是中国，无论是国内亦或是国外的社交媒体上，可盈的全名都是，Chloe Wang（汪可盈）。
而她之所以改掉了自己的姓氏，一切的一切，还是因为那个老生常谈的问题：好莱坞对亚裔根深蒂固的歧视。
作为一名在好莱坞的美籍华裔女性，贝内特觉得自己被迫把自己当作一名白人来推销自己。要从相貌看，很少有人会想到，她是中美混血儿。上世纪五十年代，她奶奶从上海去了美国。她父亲英文名叫贝内特·汪；母亲是白人，叫斯蒂芬妮·林恩·克雷恩。
16岁时，汪可盈来了中国，和她曾祖母住在一起，学会了汉语，成了一名歌手，然后又回到美国，进入演艺圈发展。一开始时，她还是叫克洛·汪，后来改成克洛·贝内特。要不是这次她把幕后原因说出来，恐怕没几个人注意到她改姓这事。
原来，就在前段时间，好莱坞发生了另一桩事：有个男明星Ed Skrein宣布退出漫改电影《地狱男爵》项目，理由是，经过仔细研读剧本后，他发现这个角色是亚裔，而他是个白人，和角色不相配。
他原本要饰演的角色在漫画中是一位日本混血，可剧组却找来了完全不亚洲脸的Ed来出演，这个消息一经报道，就激起人们的强烈抗议：总是让白人来演绎其他种族的角色是一种赤裸裸的种族歧视..。
而在得知了人们的呼声后，Ed毅然决然的决定，宁愿放弃一次大好的机会，也不能助长这种“歧视”。
Ed得到了包括网友，以及众多圈内人士的赞赏，人们十分欣赏Ed的勇气，认同他的价值观，在许多大力声援Ed的人中，自然也少不了曾经饱受歧视的汪可盈。
她在自己的ins中写道：“谢谢你，Ed。谢谢你愿意站在好莱坞的对立面，去对抗他们长久以来针对美国亚裔群体无礼的行为，我知道这个决定并不轻松，我感谢你的勇敢与真诚，我希望这能激励更多人也去这样做。”
可是，虽然大多数粉丝都跟随这可盈的脚步，大力支持着演员们反抗不公现象的勇气，但也有少数人，在可盈的ins中冷嘲热讽，嘲笑她是个虚伪的女人，如果她真的这么在乎亚裔的权益，那她为什么要改名？
当年改姓究竟藏着什么内幕？
从历史上看，电影和媒体行业对亚洲人是不公平的，常常让亚裔演员演一些刻板的或种族敏感的角色，并且亚裔演员所获得的薪水要比他们的白人同事少得多。
2016年时，曾经有项关于电影行业多样性的研究，披露除了好莱坞电影中隐藏着的种族歧视：当在电影或电视剧中含有黄种人角色时，要么调整故事情节，聚焦于白人角色；要么调整内容，让白人演员来演黄种人。
汪可盈进入影视圈时，面对着的，就是这么一种状况，她的经历相当有戏剧性。
刚开始时，她试图凭着克洛·汪这个名字入圈，虽从相貌上，她和一般白人差别不大，她的姓一看却就是中国人的姓。几次碰壁后，她终于明白“如果我的姓让他们不舒服，他们不会选我演任何角色”。但她遇到了经济窘境：要赚钱付房租。
她改名为克洛·贝内特。她想看看，人们的态度会不会有所不同。然而，变化是那么的立竿见影，在她改掉名字后参加的第一个试镜，她就轻而易举的拿下了。那是一部名为《音乐之乡》的美剧，可盈在剧中饰演办公室助理，Hailey。
如果说，这还只是个小角色，还不太能说明问题，那么，就在可盈改掉名字的同一年，她还顺利的通过了重重考核，成功拿下了，未来将使她名声大噪的角色，《神盾局特工》中的震波女，Daisy。
在她看来，如果不是改了名字，她也许根本就走不到最后一轮。可盈随后解释道，也许很多人理解不了为啥改个名字就能改变这么多，但她表示，这就是好莱坞最真实的一面…
汪可盈回应一位粉丝的质疑写道：“虽然我改变了我的姓氏，但无法改变的事实是，我的身体里流淌着一半中国人的血液，我曾经在中国生活过，我会说普通话…无论如何，我是在中美两种文化中长大的这个事实永远也不会改变。当年的我要付房租要生存，但好莱坞却不会给一个姓氏让他们不舒服的人更多演出机会。我正在尽一切努力，利用我所拥有的这些平台，去确保不会再有人被迫改变他们的名字，他可以凭着自己的努力就能得到工作。 ”
“我的一些粉丝似乎认为我改了名字，是因为我不想被当做中国人，但事实却恰恰相反，我只是一个普通的姑娘，我只是希望人们能通过我的个性来定义我这个人，而不是我的种族或是我的姓氏。”
这些年来，每当好莱坞电影走进国内影院时，总会告诉观众一些里面的“中国元素”。观众们充满期待，走进电影院后，常常会发现：那些“中国元素”果然只是“元素”，就算有一两张中国人的面孔，也只不过是“跑龙套”，可有可无。
好莱坞添加“中国元素”，毫无疑问，主要原因是经济利益驱动：中国这个大票房，实在是大啊。但好莱坞拿捏得很准，“中国元素”只能停在“元素”的份上，不能成为男主角或女主角。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost