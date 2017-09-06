中国移动支付现状：14%消费者不带现金

调研公司益普索(Ipsos)最新报告显示，移动支付在中国日益普及，如今26%的消费者携带的现金数额不超过100元人民币，另有14%根本不带现金。
中国支付清算协会数据显示，从2013年至2016年，非银行支付机构共处理移动支付业务970亿笔，年复合增长率超过195%。
微信支付是中国消费者日常小型交易的主要移动支付手段，截至2017年第一季度，微信(包括国际市场)拥有9.38亿月活跃用户，同比增长23%。
益普索在报告中称，一般情况下40%的消费者携带的现金低于100元人民币(26%不超过100元人民币，14%不带现金。)。74%表示，携带100元现金，他们可以生存一个多月。
该报告还显示，52%的消费者表示，其现金消费占每月消费总额的比例不到20%，84%的人表示，即使不携带现金，他们也会感到很“从容”。
与中国其他地区相比，华东和华北地区的移动支付普及率最高，分别达到了54%和55%。
快餐连锁店、便利店、电影院和出租车是主要的移动支付场所。
有网友表示：“潜意识当中，大家已经进入无现金时代。除了我们爷爷奶奶辈的，估计大家都已经习惯出门只带着一个手机就够了的生活。”更有网友表示：“出差8天，随身带了几百块现金，一分钱都没有花掉……”
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost