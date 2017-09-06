乐天因"萨德"叫苦不迭 这些韩企却在加大对华投资

韩媒称，近来，部分韩国企业不仅未受中国“反萨德”影响，反而还更加积极地开拓中国市场，加大对华投资。
韩国《亚洲经济》网站9月4日刊登题为《韩企不惧‘萨德’危机加大对中国投资 医疗器械在当地很吃香》的报道称，据医疗器械业界3日消息，随着中国的医疗器械进口规模持续扩大，从韩国的进口量也不断增加。韩国医疗器械产业协会消息显示，去年国内医疗器械出口总规模为29.9亿美元（1美元约合6.5元人民币——本网注），同比增加7.7%。其中，对中国出口额达4.5亿美元，同比激增78.8%。
报道称，相关韩国企业正是看好了中国市场巨大的潜力，不惧“萨德”危机，加速进军中国市场。三星麦迪逊在中国地方城市医疗体系改革时期抓住商机，抢占超声波诊疗机械市场。数据显示，截至今年上半年，三星麦迪逊销售额达1515万美元，同比增加42%。专注牙齿X光机生产的博泰（VATECH）医疗器械有限公司的2D医疗产品在中国占有率居首，去年3月3D诊疗设备的出口规模同样喜人。
相关人士表示，尽管中国政府鼓励医疗器械国产化，但就目前情况来看，中国对海外进口产品的依赖度还是比较高。数据显示，去年中国医疗器械交易额为389亿美元，出口额减少3.1个百分点，进口额则增加了6.3个百分点。
另据业界9月3日消息，韩国纺织业代表企业晓星及可隆扩大对华投资。
可隆集团旗下汽车配件子公司Kolon Lotech计划在中国重庆建造汽车座椅制造工厂，正在成立当地法人，进行事前准备工作。Kolon Lotech相关人士说：“明年初将确定工厂的具体规模、生产量及投资金额等。”
Kolon Lotech主要生产汽车座椅面料和人造草坪等，在中国北京、青岛、盐城及张家港设有法人。业界相关人士表示：“中韩‘萨德’矛盾虽然使现代起亚及乐天等韩企陷入危机，但主要也是因为汽车和流通企业容易被替代。Kolon Lotech的产品技术水平非常高，在中国很难被本土企业取代，因此处境相对较好。”
报道称，晓星集团也在扩大对中国的投资，目前正在促进在中国江苏省常熟地区增设安全气囊生产设备。2011年，晓星收购了世界排名第一的德国安全气囊纺织生产商（Global Safety Textiles，GST），成为业界首家完成从安全气囊原纱到面料、靠垫垂直化生产的公司，技术能力迈上了一个新的台阶。
业界表示，Kolon Lotech和晓星作为韩国纺织业界的“两驾马车”，在中韩“萨德”矛盾严重的情况下依然敢扩大对华投资，凭的正是难以超越的技术水平。
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