中欧推动减排 欧佩克好日子恐到头

香港《东方日报》网站9月27日刊发题为《延减产无济于事 高油价一去难返》的文章称，最近国际地缘政治局势紧张，库尔德公投令中东政治形势急剧恶化，捱了两年低油价的欧佩克成员国亦趁机刮一笔。不过，此一时彼一时，多种替代化石能源的开采技术日趋成熟，石油供应紧张形势不再，加上全球推动减排，以往高油价日子恐怕一去不复返。
文章称，欧佩克秘书长扬言上月减产幅度较协议多，原油库存大减，其他减产协议签约国一唱一和，纷表态愿意延长减产执行期至明年底。事实上，自欧佩克达成减产协议，油价依然上升乏力，只能徘徊于每桶40至50美元水平。
文章称，对于极度依赖石油收入的欧佩克成员国，以现时油价计算国库收入，还是入不敷支，多国出现严重财政赤字，沙特甚至准备出售国家资产，把最大国营油企沙特阿美上市集资，以填补赤字。可是，欧佩克内部勾心斗角，为利益各怀鬼胎，能否齐心长期减产依然是一个问号。
文章称，替代能源供应增加，需求减少同样不能忽视。近年西方国家视人类持续消耗化石能源产生的温室气体是催化全球极端气候的元凶。欧洲多国已制订25至40年期间，陆续以新能源汽车，取替传统汽油及柴油引擎汽车的时间表，届时油价将进一步受压制。
中国今年开展存量丰厚的可燃冰商业勘探，冀望达到能源自给自足。同时，中国亦提出全力以零排放电动汽车取代传统汽车，以解决严重的环境污染问题。
文章称，国际石油市场未来将进入需求下降、供应增加的不利形势，若要回到以往每桶逾百美元的日子，难矣！
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