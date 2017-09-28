中共党建用上APP 给党组织带来便利

英媒称，在中国内地，社交媒体应用程序（APP）不但能够用来联系家人朋友、进行手机支付，现在还多了个新功能——监督和管理党员。
据英国广播公司网站9月26日报道，越来越多的共产党组织开始使用党建APP，这些APP功能丰富，党员不但可以学习党章、交纳党费，还可以与其他党员交流。
媒体报道指出，越来越多单位开始使用手机APP来监测、评估党员表现，这些APP不但提供学习共产党理念的在线课程，用户还能通过其交纳党费，或者开展社交活动。
福建一名项目主管曾颖（音）表示，其“中国好党员”项目已经开发了超过100个同类APP，用户基数为800万人。
英国广播公司记者在苹果应用商店中搜索“党建”或“党员”，就有许多相关APP出现。其中一个APP为“党员小书包”，应用介绍中称该APP由人民出版社开发，可以帮助基层党员学习理论知识、了解党建信息、完成单位布置的党员学习任务，并且帮助单位领导掌握党员学习情况，实现支部的内部交流等。
报道称，从该APP的预览图片中可以看到，应用中有“学习中心”、“学习活动”、“最新动态”和“在线支部”等几个栏目，“学习中心”里有“学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神”、“治国理政新理念新思想新战略”等，学习活动则包括“中共党史知识竞赛试题”等。
“党员小书包”官方网站的说明指出，该APP后台管理系统全程记录学习行为，党组织可实时了解每位党员的学习动态，用大数据分析学习成效，还可以为党组织、党员评优评先提供依据。
中国媒体报道，目前已经有1244家单位使用“党员小书包”，包括国家新闻出版广电总局和中共陕西延安市委等。
根据中央组织部的最新统计数据，截至2016年年底，中国共产党党员总数为8944.7万人。如何管理这么多党员，一直是一个复杂的问题。
中共十八大以来，习近平曾多次强调从严治党和党建问题。2014年10月，他曾指出：“各级各部门党委（党组）必须树立正确政绩观，坚持从巩固党的执政地位的大局看问题，把抓好党建作为最大的政绩。”
专家分析，近年来随着时代的变化，中共可能意识到传统媒体说教越来越没人看了，所以他们开始着力于新媒体阵地。
媒体报道说，一些开发者和用户都赞扬APP实用、方便。一名党员表示，使用网络和大数据来进行党建是趋势，给地区党组织管理带来了更多的便利。
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