日印高速铁路合作项目有失败风险

香港《南华早报》网站9月16日刊文称，最近，连接孟买和艾哈迈达巴德的印度首条高速铁路动工。该条铁路使用日本技术和资金，具有超越其经济价值的地缘战略意义。
文章称，在印度和日本均在努力寻找本国在亚洲的立足地之际，它象征着两国关系日益密切，体现了两国认为要防止中国在亚洲扩大影响力所必需的平衡之举。在中国大量投资于基础设施和联通性领域之际，新德里和东京都对北京在该地区日益增强的经济影响力感到担忧。
文章称，也许，在世人的想象中，没有哪个国家与子弹头列车的联系比日本更密切。日本还一直在竭力出口其子弹头列车技术。在与印度签约前，中国台湾地区是日本唯一成功签约的客户。
文章称，日本的雄心面临的最大挑战是，中国已成为高速列车领域的新王者。过去10年中，中国修建的高速铁路网，在规模和发展速度方面都让日本相形见绌。中国拥有时速达430公里的上海磁悬浮列车。而且，中国的技术也较廉价，使之对亚洲发展中国家和中等收入国家而言具有吸引力。
曼谷已于本月批准中泰铁路项目。为赢得新加坡-吉隆坡以及泰国-马来西亚高速铁路项目的合同，中日两国将再次对决。
还有，中国仍希望在印度计划修建1万公里高速铁路这块大蛋糕中分到一份。不久前，中国具有竞争力的报价以及关于快速施工的承诺也许曾令印度倾向于在一些高速项目上与之合作。
文章称，印度对其北方邻国的不安日渐加深，对日本而言是一个战略机遇。东京意识到，要抵挡中国构成的挑战，自己需要盟友，但现成的盟友很少。印度是该地区唯一符合要求的足够强大的候选国。
文章称，东京赢得孟买-艾哈迈达巴德合同并不容易。合同规定，需要提供利率为0.1%、在50年内还清的120亿美元贷款，这占该项目预计成本的80%以上。日本还以慷慨的技术援助和一揽子培训计划加以补充。
但在印度，对成本和安全的担忧持续存在。尤其是盈利能力，对高速铁路网络而言，这是一个非常苛刻的要求。一条高铁线路要成功，需要高票价和大客流量。东京到大阪的新干线单程票价约为130美元。这条线路上每天行驶350多趟列车，年均乘客量为1.63亿人次。孟买-艾哈迈达巴德线能否复制这些数据还远远无法确定。
文章称，如果该项目失败，可能表明东京-新德里间的关系可能因其他障碍而脱轨。在很多方面，日本和印度存在着文化上的不匹配现象。
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