传英政府下发公开信要求企业签字支持脱欧策略

英媒称，4位消息人士6日说，英国政府要求富时100指数成分股企业在支持其脱欧策略的公开信上签字，这可能导致政府与那些不愿签字的公司间关系更加紧张。
据路透社伦敦9月6日报道，英国去年投票决定脱离欧盟，导致大公司与政府间关系恶化，企业越来越担心，脱离单一市场和关税同盟可能不利于公司的经营。
6日泄露的一份政府报告引发了很多人的担忧，报告的内容是制定计划限制低技能劳工移民。与此同时，另外一些人则抱怨，他们没有看到政府将如何推进英国脱欧进程。
这份下发给富时100企业的公开信中说：“我们认为，目前是企业与政府和议会合作，推动脱欧成功，让我们的国家走向光明未来的好时机。”
英国首相特雷莎·梅的一位发言人对此不予置评，但他说，政府在脱欧问题上与企业进行了大量接触。
这并非英国政府第一次向大企业寻求支持，一些知名人士也曾签署公开信，支持前首相戴维·卡梅伦的政策。
公开信还说：“我们对政府承诺就设置过渡期进行谈判表示欢迎，这可以让企业做好准备适应变化中的关系，并在与欧盟缔结新合作关系的背景下蓬勃发展。”
一位消息人士说，脱欧公开信是8月31日收到的，政府希望最早于9月7日将它发表出来。这位消息人士说，他们尚未决定是否要签字。
报道称，还有两位消息人士说，他们不愿意签字。一位富时100企业高管对路透社说：“这肯定会引起一些人的不满。即使在情况最好的时候，我们也非常不愿意卷入政治。目前，我们不希望支持一个可能对我们的行业造成巨大损害的计划。”
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