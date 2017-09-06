中日擦枪走火爆发战争风险高

香港《南华早报》网站9月6日发表题为《为何中日很容易走向战争——新书<亚洲的猜想>给出了解释》文章称，英国《金融时报》前驻北京记者马利德（理查德·麦格雷戈）在他的新书《亚洲的猜想》中警告，不要低估中日之间历史上曾经有过的紧张关系。在这两个务实、有生意头脑的国家之间，贸易和旅游业也许可以顺利进行，但相互之间深深的厌憎却在表面之下暗流涌动。马利德说，一件小事就可能扰乱地区暂时的和平。
文章称，马利德将中国和日本描述为“世界大国，是全球第二大和第三大经济体，同时有先进而强大的军事支撑”。再加上世界最大经济体、传统上亚洲“美国霸权治下和平”的保卫者美国，三者就构成了一个完整的三角形。
马利德认为，唐纳德·特朗普当选美国总统和最近来自朝鲜的威胁这两件事打破了这一局面。《亚洲的猜想》一书正是在这种背景下来检视中国、日本和美国从战后到今天的政治、经济和军事关系。
文章称，该书从日本走出二战的破坏和羞辱开始。在防务问题被牢牢地把握在美国手中之后，日本向前展望，将精力全部放在发展经济方面。
从上个世纪70年代末到80年代，日本的汽车、电视机及其他电器产品铺天盖地涌向全世界。
而在70年代，中国刚刚开始向西方开放，正在与美国总统理查德·尼克松和国务卿亨利·基辛格会谈。
但到90年代，日本在亚洲的经济主导地位逐渐开始被中国取代。
马利德的一个观点是，中日紧张关系可能带来的全球灾难会高于大多数人的预料。另一点是，美国不能再视自己为东亚和平与外交的保卫者。不论好坏，亚洲国家都正在自信地相互直接交往。
文章称，《亚洲的猜想》不是一个预知未来的水晶球。但它是一本出色的现代史书，解释了大国之间复杂的政治、经济和军事关系。在一个全球政治诡谲的年代，《亚洲的猜想》一书提供了理解地区现在和未来的背景。
马利德在书中声称：“中日之间的任何冲突都不会是简单的邻里之间的口角。恼怒中射出的一颗子弹能引起一场全球经济的海啸。”
不过，文章称，这一说法也可能有点夸张。
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