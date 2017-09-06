特朗普不太可能回归现实主义

日本《每日新闻》9月3日刊发美国约翰斯·霍普金斯大学国际问题高级研究学院赖肖尔东亚问题研究中心主任肯特·考尔德的文章《是回归现实主义还是坚持迎合大众——特朗普的关键时刻》称，夏秋之交，特朗普总统必须作出重大决断的时期日益临近。明年美国中期选举在即，究竟是坚持助他入主白宫的民粹主义战略，还是回归共和党的现实主义路线呢？这不仅将决定他的政治生涯，对美国和世界也至关重要。
文章称，特朗普总统今夏已是风中残烛。由于废除奥巴马医保的改革失败，加上特朗普总统没有对极右势力在弗吉尼亚州夏洛茨维尔的暴力行为进行足够严厉的批判，引发了越来越多的指责声。在国际上，特朗普总统宣布美国退出跨太平洋伙伴关系协定和巴黎气候协定，遭到国际社会指责。大企业高管纷纷辞去与经济政策相关的咨询机构的委员职务，特朗普首席顾问斯蒂芬·班农也被迫辞去职务。据盖洛普咨询公司统计，特朗普总统支持率已降至35%。
如果特朗普总统回归共和党的现实主义路线，则对于美国的经济、外交和共和党人的中期选举都有利。不过，对中西部地区工人阶层支持群体的顾及是他向民粹主义倾斜的原因。这是他们选择的总统。特朗普总统头脑中有两点：其一，不表现出对民粹主义倾向的支持者的顾虑，这是危险的；其二，与民主党、大媒体和共和党领导人等产生对立而引发的危害也不是完全无关痛痒。
文章称，特朗普总统的支持率可能不高，但民主党和共和党的支持率更低。在特朗普当选总统之前，共和党的支持率比现在还低。有些人不明确宣称自己是特朗普的支持者，但在选举中投票支持特朗普。重要的不是媒体与舆论的调查结果，而是他真正的支持者是否投票。
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