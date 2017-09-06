中国留澳学生爱国行为引热议

外媒称，过去几个月中已经发生四起突出事件。在澳大利亚大学留学的中国学生投诉说，教材内容不正确，或是存在侮辱中国的内容。
英国广播公司网站9月5日刊登题为《澳大利亚大学为什么令中国学生不安》的报道称，这些事件已经日益引起两国重视，特别是在媒体上，并迫使大学进行道歉或是发表声明。
报道称，上个月，一段视频显示，在澳大利亚纽卡斯尔大学，一名讲师将台湾和香港称为“国家”，因而遭到中国留学生的抗议。
在视频中，学生们说，这些材料让他们“感到很不舒服”，该讲师应该“表现出尊重”。这名讲师则回答说：“在我的理解中，台湾是一个‘独立的国家’。”
他说：“你们不想让我影响你们的观点。与此同时，你们也不应该影响我的观点。”
当地的中文网站5日悉尼公布了这段视频，并很快成了社交媒体上的热门话题。
报道称，还有另外3个事件也在最近几个月引起了争议：上个月，悉尼大学的一名讲师被批评展示了一张将中国声索领土的地区标记成了印度一部分的地图。该名讲师后来做了道歉，称他粗心地使用了一张来自互联网的错误地图。
8月早些时候，澳大利亚国立大学一名老师因为同时用英文和中文写了别作弊的警告而道歉。中国媒体报道说，这则警告被解释成不公平地针对中国学生。
今年5月，一名讲师由于在一则试题中暗示中国政府官员只有在“醉酒或是粗心”的时候才讲真话，被莫纳什大学解雇。
报道称，今年7月，常驻澳大利亚的东亚专家梅里登·瓦拉尔在《纽约时报》发表评论说，来自中国的国际学生是“对开放的澳大利亚的一个威胁”。
报道称，其他人也认为，教室里的言论受到了一些学生民族主义情感的影响。
莫纳什大学中国问题讲师乔纳森·贝尼说：“我在澳大利亚大学的许多同事都注意到了这一点。这是一个真实的担心。”
贝尼说，表达这样的观点不是一个问题。但他说，包括他自己在内的许多学者都遇到过中国学生试图阻止教员及同学表达对中国的“批评意见”。
墨尔本大学当代中国研究中心副主任卓少杰说，考虑到在澳大利亚学习的学生人数之多，预计将会有更多此类事件发生。但他不相信中国在澳大利亚的教室里会有很深的影响。他说，最近的这些事件像是中国学生们自己“不由自主的行为”。
贝尼也认为，这种情感是学生们“真诚的想法”。
卓少杰说，他相信，通过课堂内的讨论，这些争执能够得到解决。他还对这些争执被社交媒体炒得“沸沸扬扬”感到担心。
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