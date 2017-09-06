“金砖+”助中国重塑国际秩序 反对保护主义

外媒称，金砖国家和包括墨西哥在内的其他5个发展中国家领导人的会晤5日在中国国家主席习近平呼吁加强南南合作的讲话中圆满落幕，北京还承诺将为南南合作提供5亿美元援助。
据埃菲社9月5日报道，习近平5日在厦门国际会议中心主持新兴市场国家与发展中国家对话会并发表重要讲话。金砖国家领导人和对话会受邀国领导人埃及总统塞西、几内亚总统孔戴、墨西哥总统培尼亚、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、泰国总理巴育出席对话会。
习近平指出，金砖国家在领导人会晤期间，邀请其他新兴市场国家和发展中国家进行沟通交流，这种对话有利于新兴市场国家和发展中国家加强团结合作，有利于金砖机制自身发展。
习近平同时谈到，世界经济下行风险和不确定性在同步上升。他呼吁新兴市场国家和发展中国家为世界经济增长作出更大贡献。
墨西哥总统培尼亚表示，金砖国家影响力强，在全球治理中扮演重要角色。墨方致力于同金砖国家每个成员国保持密切对话，促进共同合作，以应对国际秩序中存在的挑战。
巴西总统特梅尔指出，金砖国家合作的重要性前所未有，中国一直是第一流的伙伴。
据日本《读卖新闻》9月6日报道，金砖五国的首脑会议5日在厦门闭幕。峰会宣言提出将合作范围扩大至五国以外，明确表示反对贸易保护主义。
中国国家主席习近平在会后的记者会上表示：“各国领导人决心以厦门会晤为新起点，共同打造更紧密、更广泛、更全面的战略伙伴关系。”
报道称，中国谋求通过这次会议实现新的开始。其主要内容是，邀请泰国、埃及、墨西哥、几内亚和塔吉克斯坦等五国出席会议。传统惯例是主席国邀请周边国家参加，但中国这次邀请的是外交和经济政策领域的重要国家，遍及世界各地。
报道称，在对抗美国主导的国际秩序这一点上，扩大会议的主席声明和4日的《金砖国家领导人厦门宣言》均提出了反对贸易保护主义和全面落实《巴黎协定》。5日的记者会上，习主席强调“推动建立更加公正合理的国际秩序”。
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