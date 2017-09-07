传Facebook拟在上海设立办事处 主要负责硬件业务

《纽约时报》援引两位知情人士的话称，最近几个月Facebook正悄悄在上海寻找办公场地。一旦投入使用，办公室将会用来安置硬件团队，他们还会帮助Facebook在中国拓展其它业务。
一位知情者称，Facebook的计划是实验性的，需要获得中国政府的批准才能推行。媒体向Facebook追问设立办事处一事，公司新闻发言人回应称：“一直以来我们都对中国有兴趣，我们投入许多时间，通过不同的方式深入理解中国，了解中国。”
中国是网民最多的国家，Facebook一直想在中国拓展业务。年初时，Facebook悄悄向一家中国小企业授权，让它推出中国版Moments照片管理App。虽然进入中国市场有着诸多障碍，Facebook向中国渗透的理由却是充足的。一些中国企业想打入国际市场，Facebook向它们销售广告。中国广告销售业务由香港办事处处理，在Facebook亚洲广告业务中，中国的规模算是比较大。
Facebook发展硬件业务同样离不开中国人，它必须打入中国电子供应链，毕竟许多流行全球的设备都是在中国制造的，比如iPhone。Facebook有一个硬件团队，名叫Building 8，上海办事处最开始供他们使用。如果Facebook想开发硬件，比如联网医疗设备、无人机，需要和中国制造商、组装商合作，它们大多安置在中国南部地区。
多年来，Facebook一直想在中国设立办事处。2015年年末时，Facebook获得许可在北京设立办事处，不过许可3个月后就失效了，而且还不能有办公空间。3年前，Facebook收购了VR公司Oculus，Oculus在上海设有办事处。
就目前而言，Facebook主要通过第三方和自己的员工在中国销售广告。由于存在网络安全问题，Facebook员工来中国出差时会在设备上安装特殊安全软件，无法访问机密信息或者重要商业信息。
一旦设立上海办事处，当员工在中国工作时就会获得更多支持，不过安全同样是一个大问题。一位知情者称，Building 8团队主要开发自有硬件，在中国工作时可能不需要太多的敏感数据。设立办事处之后，Facebook还可以与中国本地企业走得更近一些。
Facebook先是推出了中文版Moments，几个月之后开始寻找办公空间。新App名叫Colorful Balloons，最开始时并不引人注目，没过多久，在iPhone程序店“照片与视频”应用中Colorful Balloons就挤进了前50位。如果想在上海设立办事处，Facebook可能先要在上海注册一家分公司。
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