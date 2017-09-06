中俄企业能源合作进入实质阶段

英国《金融时报》网站9月24日发表文章称，中国一家能源公司近期与俄罗斯石油公司达成重大收购协议，此举加强了世界上最大的石油生产国之一和最大的能源消费国之间的联系，同时表明中国与俄罗斯的商业关系日趋成熟。
文章称，本月中国华信能源有限公司斥资91亿美元收购俄罗斯石油公司14.16%股份的协议，对于那些渴望中国大规模投资俄罗斯的人来说是一个可喜的意外。
文章称，作为中国在俄罗斯最大的投资项目之一和中国公司的第二大油气收购协议，此举将在莫斯科与西方关系日益恶化之际，加强世界上最大的石油生产国之一和最大的能源消费国之间的联系。这还表明，中国与俄罗斯的商业关系日趋成熟。
文章引述伦敦投资银行汉南合伙公司总裁亚历杭德罗·德米凯利斯的话说：“我们认为，两国将会通过企业合作关系加强能源合作。与中国的企业建立合作关系，是俄罗斯企业为其不断扩张的野心获得资源的为数不多的办法之一。”
文章称，一家中国公司与俄罗斯石油公司达成重大协议表明了两国加强合作关系的认真程度。这一协议将使华信能源进入靠近中国边境的俄罗斯东部的油田，也是中国公司首次在克里姆林宫控制的最重要企业之一获得股份。
俄罗斯石油公司首席执行官伊戈尔·谢钦说，他“很高兴看到一家中国企业”收购了公司的部分股份。华信能源董事长叶简明说，这一协议将会为双边关系“注入新的活力”。
文章引述参与这一交易的人的话说：“对双方而言，这一协议及更广泛的关系是可以理解的。俄罗斯需要现金，而中国需要优质的资产。”
文章称，俄罗斯的自然资源可长期供应中国，而且只需跨过其北部边界，而中国的现金是俄罗斯除美国和欧洲投资者之外的又一选择。
文章称，俄罗斯一直以来都把中国作为其外国投资的来源，而且自欧盟和美国的制裁切断了该国最大的几家银行和公司的资金来源后，俄罗斯加大了这一努力。
当俄罗斯诺瓦泰克公司和法国道达尔公司位于北极的亚马尔液化天然气项目因制裁而面临资金问题时，中国公司入股为其提供资金。另外，中国银行去年同意向克里姆林宫控制的俄罗斯天然气工业股份公司提供20亿欧元（约合157.2亿元人民币——本网注）贷款，该公司正在建设“西伯利亚力量”输气管道。
今年7月，中国领导人访俄期间，中国国家开发银行同意向两个俄罗斯实体提供110亿美元；几个月前，一个重点关注基础设施建设、生物医疗和跨境贸易等的俄中投资基金宣布成立。
文章引述中国石油行业一位高管的话说：“俄罗斯态度在发生改变。中国可以通过油气管道获得石油或天然气，资源很多，这是很好的选择。”
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