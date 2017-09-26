安倍难以在政坛完美收官

澳大利亚东亚论坛网站9月22发表日本一桥大学经济研究所教授北村行的文章《安倍整理棋子应对政治残局》称，日本首相安倍晋三似乎正在为其政治残局而奋斗，但他所钟爱的“安倍经济学”在一些战线上却承受着越来越大的压力。
安倍经济学难以为继
首先，历史不利于安倍。日本当前的商业周期始于2012年11月，恰好同年12月，安倍担任首相。虽然目前日本经济尚且强健，但当前周期满45个月后随时都可能结束（自二战以来，日本的商业周期一般持续40到60个月）。这对安倍来说是个坏消息，因为除了吉田茂和佐藤荣作之外，没有任何一位首相执政时间超过一个商业周期。
根据日本银行2017年7月的经济活动和价格展望报告，日本经济将在2017年至2018年度继续增长。此后，由于为2020年东京奥运进行基建投资，所以预估2019年的经济增长将会减慢。历史表明，无论政府如何混合使用货币和财政政策来平息波动，商业周期的模式都会继续下去。
第二，日本面临放弃货币宽松政策的压力。美联储、英格兰银行和欧洲央行的货币政策立场表明，它们正在放弃过度的货币宽松政策，但在黑田东彦的领导下，日本银行看似会继续实施“量化加质化宽松”政策（QQE），直到实现2％的通货膨胀率目标。
安倍经济学“三支箭”中的第一只，即QQE，是唯一独特的经济政策。如果其他主要经济体开始实施正常的货币政策，日本银行就难以维持QQE。金融机构和其他投资者必然会将投资组合转向利率更高的外国资产。财务省将面临越来越多的国内外投资者要求日本政府债券加息。迟早，为政府支出提供低成本融资的时代将会结束。这将意味着安倍经济学的结束。
经济压力日益增大
第三，除了安倍上任前后的金融和货币市场的反应，在他的政府治下，经济指标一直都很弱。安倍常常提起求人倍率（岗位空缺与求职人数的比率）从2009年的0.4%增加到2017年5月的1.49%以上，指出这是1974年2月1.53%的历史纪录之后所达到的最高点，高于1990年7月泡沫时期的峰值1.46%。
但这忽略了日本2017年所面临的劳动力市场情况与之前截然不同。目前岗位空缺主要是兼职工人或非长期工人，而上世纪70年代至80年代的就业机会是为求职者提供全职工作。
首相发表的另一个令人费解的言论是，消费需求疲软是由于2014年4月消费税提高了3％。这是消费税率由5％上调至10％的两阶段上调的第一阶段。作为回应，安倍把初步计划于2015年10月实施的第二阶段消费税上调（从8％上调至10％）推迟到2019年10月。
但他对消费需求疲软的解释是错误的。消费下滑是由于在加税前“抢购”耐用品，如汽车、住房和昂贵的电子产品。相比之下，随着时间的推移，正常的非耐用品的消费则基本保持不变。
增加消费税收的目的是提供社会保障支出，包括养老金、医疗保健和老年护理。但现在没有进一步通过提高消费税而获得额外收入，安倍对此没有解释他将如何管理社会保障计划。这种在社会保障计划融资问题上模棱两可的态度，导致未来养老金福利方面的不确定性。这是老年人消费不足的主要原因。
安倍屡屡违背民意
最后，安倍的民众支持率已大跌。去年以来，日本媒体报道了一系列涉及安倍及其夫人的朋友和政治支持者的贿赂丑闻。在国会会议上，安倍及其助手对这些争议的回应让选民对政府明显的傲慢和不诚实感到不满。
安倍也采取了违背日本民意的行动。例如，正当西方国家由于俄罗斯对乌克兰进行军事干预而实行国际制裁时，安倍却与俄罗斯总统普京接触，以讨论北方领土（俄称南千岛群岛——本报注）问题的解决。同样，在2017年5月3日，安倍再次引火烧身，未经执政的自民党及其联盟伙伴公明党的一致同意，突然宣布了修改宪法的计划。
同样，尽管有122个国家在2017年7月7日投票赞成通过《不扩散核武器条约》，日本作为唯一曾遭受原子弹轰炸的国家没有参与投票通过该条约。大多数日本人曾希望，日本会在支持该条约方面发挥主导作用，但安倍首相不同意。
由于人气微薄，经济复苏乏力，所以安倍首相将难以在政坛上顺利收场。
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