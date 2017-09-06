中国最贵的房子终于跌了！北京部分地区房价下调20％

据中国国内媒体报道，北京部分地区房价已下调20%。从新闻的内容，我们可以获知：8月北京二手房市场签约7600套，新建住宅1800套。另外，北京部分二手房价格相比最高点时已经有接近20%的下调。
近日，相关有媒体又披露了一份重磅数据：近期北京市学区房价有所降温，不是一般的降温，在西城区金融街附近，有房产中介称，“在新政前这片都是20万元/平方米，现在差不多在17万元/左右。有些重点炒作的学区房，每平方米下跌了10%。
比如，对口宏庙小学的丰汇园小区，3月均价为186979元/平方米，8月均价则降至166051元/平方米，降幅超过2万元每平米！
另据中国社科院财经战略研究院日前发布的住房市场发展月度分析报告显示，近三个月来，作为重要学区的北京市东城区、西城区和海淀区房价分别累计下跌13.17%、12.77%和12.28%，跌幅居北京市各区前三位。
这两则新闻重点在于房子的区位和性质：
１、地点都是北京，被称为楼市风向标的北京；
２、西城区、东城区、海淀区是中国最牛城市的最优质地段，甚至可以说是中国最优质的地段之一；
３、降价的房子是最抗跌的学区房。
不过对此，很多网友不以为然，表示，“不看全文不会震惊的，20万一平降到17万，然而我缺的不是那3万，而是那17万！“还有网友表示：“既然这么便宜，给我来一个平方，付全款！”不过更多的声音还是：“也不看看当初涨了多少，才跌了这么点就想搞事情，看完之后我冷静的想了想。就算下跌之后我也买不起。 ”
在中国，影响房价的因素非常多，但排在第一位的一直都是教育资源。因此，在中国如果要问哪种房子最贵，学区房说第二，没其他房子敢说第一。
在以往的调控中，中心城市房价下跌的概率很小，偶尔有个别中心城市均价真的下跌，也是由中心城区外围的房子价格下滑带动均价下降所致，中心区的房价基本上是任尔风吹雨打，我自岿然不动。
但今天这个房价下跌事件，发生在中国最牛的城市的最优质地段中的最贵的房子，我们可以将其称为“三最”房子。
三最房子的下跌，透露出两点：
1、此次调控，可以看到中国政府的决心。在此之前，仍有许多专家喊话：房价未来还要大涨，有钱就立刻买不要犹豫。他们或许还在用以往的调控经验说事，但北京中心城区最优质房产的下跌，已经狠狠地甩了他们一脸。
2、炒房客心理防线崩溃，中国楼市价格开始进入阴跌期。北京优质地段的学位房房价下跌，会冲垮一大批人的心理防线。
因为，在以往的经验之中，中心城市优质地块的学位房价格是不可能下行了。而这一次，不但下行，幅度还高达10%。
但是，中心城市供需矛盾仍在，人口仍在不断增长，楼市亦没有大跌的基础。
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