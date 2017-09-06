国际政要同声促各方克制 普京称不承认朝鲜拥核地位

德媒称，俄罗斯总统普京6日对韩国总统文在寅说，俄罗斯不承认朝鲜的拥核地位。
据德新社9月6日报道，塔斯社援引普京当天在东方经济论坛上的讲话说：“我向文在寅先生证实了我们的原则性立场：我们不承认朝鲜的拥核地位。”
但普京坚持认为，朝核危机不能通过制裁来解决。普京在与文在寅会谈后说：“显然，不可能只通过制裁和施压来解决朝鲜半岛的问题。”
另据路透社9月6日报道，韩国总统文在寅当天对俄罗斯总统普京说，由于朝鲜的挑衅，朝鲜半岛局势变得复杂。
在朝鲜上周末威力巨大的核试验引发国际社会担忧之际，俄韩两国领导人在俄罗斯远东城市符拉迪沃斯托克出席经济峰会的间隙会面。文在寅还说，如果朝鲜不停止挑衅活动，局势有可能变得不可预测。
此外据韩联社9月6日报道，正在俄罗斯访问的韩国总统文在寅6日在符拉迪沃斯托克与俄罗斯总统普京举行会谈，讨论朝核应对方案。
普京拒绝了文在寅提出的请求：切断对朝鲜的石油供应，以就对这个国家最近进行的核试验进行惩罚，并迫使其重返谈判桌。
韩国总统府发言人尹永灿说：“文在寅总统请求俄罗斯提供帮助，并指出如今很有必要切断对朝鲜的石油供应。”
普京表示，俄方同样对朝鲜寻求拥有核武器予以谴责，“但是我担心，切断石油供应可能会危及病人或其他的普通民众”。
此外据《澳大利亚人报》网站9月6日报道，澳大利亚总理特恩布尔6日和美国总统特朗普通了30分钟电话，主要讨论朝鲜危机。特恩布尔说：“我们一致谴责朝鲜的鲁莽行为。我们讨论了全面实施当前制裁的重要性，以及未来实施额外制裁的重要性。”
据德新社9月5日报道，东京称，日本首相安倍晋三和德国总理默克尔当晚商定谋求联合国通过对朝实施更严厉新制裁的决议。
据日本外务省称，默克尔在与安倍的20分钟电话交谈中表示，平壤3日的第六次核试验“不仅对日本、也对全世界”构成威胁。这位德国领导人还告诉安倍，她将呼吁其他欧盟国家领导人在这个问题上齐心协力。
据法新社9月5日报道，联合国秘书长古特雷斯5日提醒在朝鲜问题上不要使用“对抗性言论”，强调各大国必须制定统一的战略来化解危机。
古特雷斯对记者说：“对抗性言论有可能导致意料之外的后果。问题必须通过政治途径来解决，军事行动的潜在后果太可怕了。”
古特雷斯呼吁联合国安理会表现出团结，并商定应对办法。
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