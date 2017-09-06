香港超越新加坡重夺金融中心季军 伦敦纽约排名前二

英国智库Z/Yen集团昨发布第22期“全球金融中心指数”报告披露，伦敦和纽约的得分为780和756，蝉联冠亚军宝座，香港以744分超越新加坡夺得季军，东京排名第五。除了星港两地互换座次外，前五大金融中心的名单几乎没有变化。内地多个城市进入前40名榜单，其中上海大幅跃进7位，排名第六，北京亦首次进入前十名。
该中心指数由Z/Yen集团与中国（深圳）综合开发研究院共同编制，从营商环境、金融体系、基础设施、人力资本、城市声誉等方面对全球重要金融中心进行得分和排名，每半年更新一次。虽然香港今次排名超过新加坡，但分数较上次下跌11分，惟新加坡下跌了18分，因此香港“跌少为赢”。事实上，前十名的分数全部较上次有不同程度的减少，纽约足足下跌了24分，跌幅最大。
受惠大湾区 港营商环境胜星
报告指出，香港与新加坡的得分差距仅有2分，可以看出香港与新加坡的三甲之争已步入白热化。与新加坡相比，香港在营商环境方面更具优势，其金融市场的广阔腹地也是未来发展的重要潜力，尤其是“粤港澳大湾区”上升为国家战略后，香港将成为广东企业“走出去”的首选融资平台。统计数据显示，2016年在香港上市的广东企业便有212家，占内地在香港上市公司的22%，总集资额超过7，080亿元。此外，香港在推动人民币离岸市场建设、促进人民币国际化等方面也发挥着独特作用。
市场体系多元化程度则稍逊
但与新加坡相比，香港的缺点是金融市场体系的多元化程度并不高。例如，香港缺少商品交易市场，而新加坡是亚洲最大的橡胶、原油、铁矿石等大宗商品交易中心，香港偏重股票市场发展，而债券市场、外汇市场发展深度不够等。
内地7市进前40 仅穗得分升
内地方面，多个城市进入前40名榜单，上海、北京、深圳、广州、青岛、成都、大连七个城市进入榜单，其中五个城市的排名中有所上升，且上海、北京和广州排名上升较快，但只有广州的得分出现上升，青岛得分保持不变，其他金融中心的得分均有不同程度的下降。报告指，目前深圳正在加快与香港的金融合作，深港通、金融机构互设、跨境贷款、跨境融资、RQFII 制度等都优化了两地金融资源配置，推动两地金融业共同发展。
十大全降分 伦敦跌2分最小
国际方面，尽管英国脱欧协商程序还在进行，但伦敦的得分在十大金融中心中下降最少，仅下降2分。美国城市普遍表现不佳，除纽约之外，旧金山、波士顿、芝加哥和华盛顿的得分都出现了大幅下降。报告指出，这或许受到对美国贸易担忧的影响导致的。从来自不同规模的金融机构的受访者的评价来看，伦敦更受中小规模金融机构受访者的青睐，纽约最受超小型和超大型金融机构受访者的欢迎。
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