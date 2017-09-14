联合国健康目标 新加坡、冰岛和瑞典走在最前面

世界上60%以上的国家预计可以完成一部分联合国2030年可持续发展目标，其中包括降低母婴死亡率和减少死于疟疾的人数。然而，只有不到5%的国家预计可以完成减少超重儿童、减少肺结核患者数量和减少交通事故死亡人数的目标。
这是星期三发表在英国《柳叶刀》期刊上的一份研究得出的结论。研究对188个国家跟健康有关的可持续发展目标进行了分析。联合国在2015年峰会上采纳了范围广泛的17项发展目标，包括改善健康和教育、消灭贫穷、与气候变化做斗争、让城市更具可持续性，以及保护海洋和森林。
在健康领域内，新加坡、冰岛和瑞典表现最好。索马里、中非共和国和阿富汗排名最后。北欧和其它欧洲国家、澳大利亚、加拿大、安提瓜和巴布达排在前20名，美国排名24。
这份报告是美国的比尔及梅琳达·盖茨基金会出资的。报告说，研究结果有助于指导政策的制定，解决长期存在的和正在出现的健康挑战。
美国华盛顿大学健康指标与评估研究所所长默里是这项研究的主要作者。默里在《柳叶刀》的报告中说：“中国、柬埔寨和其它一些中低收入国家在改善人民生活上的成果应该得到认可，这些成果体现在显著降低5岁以下儿童死亡率，减低新生儿死亡率，疫苗普及、降低产妇死亡率和死于疟疾的人数上。”
这项报告的发表正赶在72届联合国大会开幕。
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