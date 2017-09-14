丈夫出轨，亲妈拖拽女儿一起跳楼 女儿哭喊：妈妈我不要

9日中午左右，北京一位母亲带着女儿要跳楼，女儿在旁哭喊着“妈妈我不要！”
在邻居们的眼中，这个孩子虽然年龄不大，但是非常懂事听话。很多邻居对这位母亲的做法觉得不可思议，也都议论纷纷，不明白这位母亲为什么会有如此疯狂的举动。
据围观群众称跳楼的原因是因为闹离婚，居民称女子每月赚1万多元，男子没工作又不管孩子，跳楼是因男子出轨。
从围观者拍摄的视频中可以听到，女子对丈夫哭诉：“你出轨了我也原谅你，你已经快三个月了，你跟那个女人住在一起，你有什么让我可贪的?你要钱没钱，要车没车，要房没房，我不指望你给我什么，我只希望你给我孩子一个完整的家，我只要求这样过分吗?”
在僵持了将近3个多小时后，这位女子的丈夫到了现场，一直跪在楼下。楼上这位母亲的情绪也一度崩溃。
在场的邻居也都努力对这位母亲进行劝说和引导。
随后消防、警察、救护都来到了现场，下面都做好了防护措施，警察也在试图说服这位母亲。
目击者称，这位母亲带着孩子一直持续到下午六点一刻左右，由于时间过长，最后都出现了体力不支的状态，摇摇晃晃。
最后警察从窗户强力把母女拉近房内，母亲已被警方带走询问，具体原因还在进一步调查之中。
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