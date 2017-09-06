全球有400种鱼可变性！外媒揭秘水中生物如何变性

日本《每日新闻》8月31日发表题为《水中生物为什么会变性？》的报道称，究竟是雌是雄？就身体构造而言，包括人类在内的陆地生物的性别由生到死原则上不会改变。而有些水中生物会随着周边环境变化发生变性。那么，水中生物是如何变性的呢？
中京大学教授桑村哲生在1973年仍是一名在读研究生，当年他在和歌山县白滨海域的珊瑚礁观察裂唇鱼时发现了一个奇怪的现象。产卵行动通常是雄鱼和雌鱼成对进行，但每个鱼群当中都是只有一条个头最大的鱼是雄鱼，其余都是雌鱼。那么，其余的雄鱼去了哪里呢？
作为尝试，桑村把那条雄鱼挪出鱼群。之后不久，个头仅次于雄鱼的雌鱼开始摆动尾巴接近其它雌鱼。这是雄鱼的求爱行动。桑村之后发现，有关裂唇鱼变性的论文已经在1972年发表。裂唇鱼是“一夫多妻制”，一条雄鱼会在自己的势力范围内圈出数条雌鱼居住的“后宫”。一个鱼群中个头最大的是雄鱼，雄鱼消失后则个头最大的雌鱼发生变性。
变性的是雌鱼的身体，但最初发生变化的是脑。一旦雄鱼消失，30分钟后个头最大的雌鱼就会有向其它雌鱼的求爱行动，在荷尔蒙的作用下，卵巢变成精巢。约三个星期后，原来的雌鱼在身心上完全变成雄鱼。
个头较大的雄鱼较为强壮，可以维持“后宫”，跟许多雌鱼交配繁殖后代。它们变性，是为了繁衍子孙。
地球上约有3万种鱼，据统计，可以变性的约有400种，可变性鱼类占全部鱼类的1%以上。很多鱼住在珊瑚礁上，知名动画电影《海底总动员》中的眼斑双锯鱼也是可变性鱼类。
眼斑双锯鱼是“一夫一妻制”，它们以海葵为巢穴，个头最大的是雌鱼，第二大的是雄鱼。鱼群中也有小鱼苗，但这是顺流而来碰巧聚在一起的群体，它们没有血缘关系，性别也没有确定。在鱼群中，一旦雌鱼消失，个头仅次于原来的雌鱼的雄鱼会变性为雌鱼，鱼苗中个头最大的鱼则会变成雄鱼。这与裂唇鱼正好相反。个头较大的雌鱼可以产下许多鱼卵，如果个头小，则只能产下少量鱼卵。雄鱼不管大小，在繁衍后代的数量方面没有差距。
顺便提一句，电影《海底总动员》中没有提及眼斑双锯鱼可以变性。
除鱼类以外，虾、贝类和牡蛎等也可以变性，这些都是水中生物。也有人会提出疑问：陆地生物是否可以变性？桑村教授指出：“相比变性的好处，变性的代价也很大，所以陆地生物没有朝着可以变性的方向进化。”鱼的卵巢和精巢比较容易发生变化，但陆地动物的雄性和雌性在身体构造方面有很大的差异，无法像鱼类那样进行自然变性。有一些水中生物也是一样，雄性鲨鱼和雌性鲨鱼的生殖器官有很大不同，所以鲨鱼也不会变性。
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