美国产火箭技术不成熟 2025年前仍需购俄火箭发动机

塔斯社9月4日发表了题为《美国2025年前仍需要俄罗斯火箭发动机》的报道。
《华尔街日报》9月4日援引火箭部门消息人士的话说，美国在2025年之前不得不继续使用俄罗斯RD-180火箭发动机来发射本国火箭。尽管华盛顿想尽快放弃向俄购买火箭发动机，但研制和准备使用国产发动机需要的时间比预期更长。
《华尔街日报》指出，美国国防部将向联合发射联盟公司购买安装RD-180发动机的“宇宙神”-5火箭直至2024或2025年。同时，五角大楼在2028年前可能一直需要向俄购买火箭发动机。
洛克希德-马丁公司和波音公司合资成立的联合发射联盟公司计划在2019年前测试替代“宇宙神”-5的“火神”火箭，在2022-2023年前为新火箭取得发射许可。但“宇宙神”-5将继续使用至2025年，因为新火箭需要时间来证明自己的可靠性。
五角大楼希望拥有两种发射卫星的运载火箭，以保证发射的连续性。另一种火箭可能是太空探索技术公司研制的“猎鹰”-9或者蓝色起源公司的重型火箭。但它们的研发都遇到了技术困难，需要比预期更长的时间。
联合发射联盟公司发言人对《华尔街日报》表示，该公司与五角大楼和其他客户签订了22份“宇宙神”-5火箭的发射合同，其现有的30多台RD-180发动机中，一部分已经交货，一部分即将交货。美国航天部门的消息人士则表示，美国可能要购买更多俄发动机。
俄美1997年签署了101台RD-180发动机的合同，价值约10亿美元。由于俄美关系恶化，美国国会先是禁止在2019年之后继续使用俄发动机，随后又取消了这一禁令，因为美国在未来几年内无法造出国产发动机。在此之后，联合发射联盟公司向俄罗斯加购了20台RD-180。
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