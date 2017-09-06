中国企业助力孟加拉国治理首都交通拥堵

近期，中国企业参与建设的孟加拉国首都达卡市三大交通基础设施建设项目陆续开工。随着项目的实施和完成，孟加拉国交通状况有望在未来几年得到改善。
陆续开工的三大交通基建项目分别是达卡城市快速公交系统、达卡机场高架快速路项目和达卡城市轨道交通项目，三大项目均有中国企业全部或部分参与。
达卡城市快速公交系统由中国葛洲坝集团承建。中国葛洲坝集团第六工程有限公司相关负责人在接受新华社记者采访时表示，拟建的城市快速公交系统是孟加拉国第一个此类系统，项目不仅将改善达卡机场到加济布尔路段的交通状况，也将促进达卡其他地区与达卡北部地区的经济往来，对改善整个达卡的交通状况意义重大。据了解，达卡快速公交系统建成后预计每小时可运载2万名乘客。
达卡机场高架快速路项目由中国水电建设集团国际工程有限公司（下称“中国水电国际”）与中国山东对外经济技术合作集团有限公司共同承建。据介绍，达卡机场高架快速路是孟加拉国政府为改善达卡交通状况而规划的第一条城市快速通道，也是孟加拉国政府最优先发展的基础设施项目之一。该道路起始于达卡国际机场，南北方向贯穿主城区，终点连接达卡－吉大港高等级公路。
而孟加拉国正在建设的该国首条轻轨——轻轨6号线分为八个标段，中国水电国际与泰国意大利泰公司组成的联营体参与其中一个标段建设。据相关资料，该项目预计2024年完工。建成后，轻轨最高时速有望达到100公里，预计每天运送乘客达到50万人次，后期还将不断升级。
孟加拉国首都达卡是该国的政治、经济和文化中心。由于人口规模不断膨胀以及基础设施落后，达卡交通变得异常拥堵，严重影响经济发展和城市居民的日常生活。
世界银行日前发布的报告显示，达卡平均通勤速度从10年前的每小时21公里降低到每小时7公里，仅略快于步行速度。另一份来自哥本哈根共识中心的报告显示，如果机动车数量仍以目前的速度增加，而公共交通没有得到持续发展，那么到2035年，达卡的平均通勤速度将降到每小时４．７公里。
为提高通勤速度，孟加拉国政府计划2035年之前建设5条城市轨道交通、2条快速公交线路、1200公里新道路、6个高架桥和3条环路。在孟中资企业认为，中国企业在孟基建市场大有可为。
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