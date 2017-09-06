美国网友问“中国有车吗”被回怼：我们出门靠飞毯 你信吗？

继美版知乎Quora “中国有没有高速公路”的问题后，又一美国网友提出了一个更“雷人”的问题：中国有车吗？有网友回怼：中国人出行都是靠飞毯，然后用筷子来驾驭，你信吗？他说，麻烦看看中国的道路吧，那时你大概会深刻理解，中国有没有车！
网友@Mo He揭开了中国出行的神秘“现实”：不不不，我们当然没有车。我们出门全靠功夫，我们会运气，然后飞行去往目的地，这就是内力，内力可不是随便就有的，没有十年的磨砺，是无法运气的。还有，我们会将自身的修为加到一件武器上促使其飞行，也就是御剑，要是你修为高的话，就可以直接撕裂空间……
为了方便理解，这位朋友还友善地配了很多图片：
网友@Greg Gao说，我们没车但我们有“木牛流马”，还有发明木牛流马的诸葛帅哥……满满的炫啊！
在美国“问与答网站”Quora的“中国”目录下，一直以来都有许多刷新三观的问题。比如8月还有一个网友提问“中国有没有冰箱”，于是被众多网友花式回怼。
中国网友@Li Gefei说：“中国没有冰箱。冰箱对我们来说实在没有什么用处，因为我们没有多余的食物。中国十几亿人口现在都还在挣扎着填饱肚子，更糟糕的是，我们也没有电——可能这就是提问者期待的答案。”
网友@Bryce Undy的答案获得了一万多的浏览量，他说，中国当然有冰箱，几乎所有你能想到的科技中国都有。北京的肯德基还可以刷脸点餐……这种技术连美国都没有。另外，中国人不仅有冰箱，世界上大部分的冰箱也是中国制造的。
最后，网友情绪似乎有点小激动。他说，提问者能不能在提问前先好好思考，或者做点研究。有点常识的人根本不会问这种问题！
网友@Bunny Wang说，这跟问巴西人会不会踢球有什么区别？
在美版知乎Quora上，一直以来外国网友都对中国“关照有加”，提问者层出不穷，也许提出这些问题的人本身并无恶意，只是想多了解一下中国这个东方古国。
正如网友@Gustavo Brown在答案中所说的那样：当你（中国）强大而沉默时，别人很容易好奇、害怕和怀疑。如果他们无法获得真实的信息，他们就会夸大和扭曲（中国）。我希望，会有更多的中国人能够积极参与讨论，向我们外国人展现中国真实的一面。
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