中国8月经济向好态势未变 正处于结构调整过关期

外媒称，虽然主要经济指标继续放缓，但中国国家统计局强调，经济正处于结构调整过关期，仍面临不少隐忧和挑战，但是经济运行基本面没有发生大的变化。
美国《华尔街日报》网站9月14日报道，国家统计局14日公布，8月工业增加值增长6%，连续第二个月增速放缓，7月增速为6.4%。不含农户的固定资产投资（衡量建筑活动的一个关键指标），今年1-8月同比攀升7.8%，较1-7月8.3%的同比增幅有所放缓。社会消费品零售总额增幅也从7月的10.4%放缓至10.1%。
对于下半年，国家统计局表示，中国经济有希望延续目前的发展势头，主要有基础趋稳、活力增强和预期向好等因素支撑。
国家统计局表示，7月和8月，高温多雨天气对很多指标都造成了一定的影响。此外，和结构调整有比较大的关系。
房地产市场方面，国家统计局称，经过去年以来的调控，效果不断显现，热点城市房价过快上涨的势头得到了抑制。
此外，去库存进度加快。8月末，商品房待售面积同比下降12%，降幅比上月末又扩大了1个百分点。
从供给方来看，包括租赁住房试点等政策，扩大商品房的供应分流一部分需求。房地产市场有望保持一个平稳健康发展态势。
其他数据方面，8月31个大城市的城镇调查失业率稳定在5%以下，比上个月还略有回落。1-8月城镇新增就业974万人，同比增加26万人，比上个月略有增加。
据路透社9月14日报道，继7月中国经济数据放缓后，8月工业、投资和消费再度逊于预期，除多雨天气等季节性因素之外，近期全面展开的环保大督查导致部分工业企业限产，并推高工业品价格，也是重要拖累因素，不过分析人士仍然认为中国经济保持了平稳运行，完成年度任务无虞。
他们指出，中国经济既没有新周期，也不存在硬着陆，受房地产销售降温等影响，四季度经济下行压力加大，下半年仍能保持在6.5%以上的水平。中国经济正处于新旧转换时期，直面房地产长效机制、地方债务风险、企业高负债率和僵尸企业处置等问题是当前政策重点，预计年内货币政策中性偏紧，金融去杠杆进程不会中断。
中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁说：“从整体的数据看，虽然8月的工业、消费和投资都在回落，但完成全年的经济目标并无问题，货币政策也以去杠杆和防范金融风险为主，松动的可能性并不大。政策仍会保持原有的基调。”
他指出，工业增加值呈回落态势，结合此前公布的8月工业生产者出厂价格指数涨幅超过预期，上游原材料等领域价格大涨，显然与中国正在进行的环保大督查有关，要治理大气污染关停很多环保不达标的生产企业，导致钢铁和煤炭等原材料价格上涨。这也是中国经济转型过程中必须承受的代价。
国家统计局新闻发言人刘爱华指出，在这个月的数据中，个别数据确实出现了一些放缓，但是观察经济要从多角度、多维度进行观察，短期的波动经常会受到一些非经济因素，比如气候、基数等方面的影响，它不一定能够代表整体趋势。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost