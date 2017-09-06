外媒 Appleinsider 近日报道，新加班少数出行者不久将能够使用他们的iPhone或Apple Watch来支付火车和公共汽车的乘车费，新加坡的陆地交通管理局(Land Transit Authority)计划在2018年推出涉及Apple Pay的试点项目。
新加坡公交系统明年试点Apple Pay
此次试点计划将是LTA与万事达合作推出的“账户式付费系统”(ABT)试用计划的补充。 ABT试用计划从今年三月份开始实行，希望通过建立支持非接触式付款方式，特别是EMV信用卡和借记卡来简化公共交通票务流程。LTA表示，超过100,000名通勤者签署了测试计划，平均每天有超过6万次交易。
ABT试点项目最初试验期为六个月，随着这个项目试验期的延长和即将正式使用，陆路交通管理局打算评估基于智能手机的非接触支付系统的效果。加入Apple Pay之后，通勤者将能够从2018年第一季度开始使用Android Pay和Samsung Pay付款。
LTA 的 CEO Ngien Hoon Ping 说:“LTA 很高兴能让通勤者享受公共交通带来的便利。我们的目标是与我们的合作伙伴一起扩展 ABT 试点。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost