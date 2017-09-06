火山随时可能爆发 印尼拟将飞巴厘岛航班转其他机场

据外媒报道，巴厘岛阿贡火山周围地带近期地动频繁，随时可能爆发，印尼国家减灾署正准备把飞往巴厘岛的航班转移他处。
阿贡火山是一座位于印尼巴厘岛东部的活火山，海拔3142米，为巴厘岛最高峰，被当地人奉为圣山。图为远眺阿贡火山。
距离印尼热门旅游地点库塔75公里的阿贡山从8月中旬开始活跃起来，可能出现50多年来的首次爆发，附近的9.6万多人已经撤离家园。印尼国家减灾署发言人苏托坡27日发布声明称，撤离者数目预计会继续上升。
巴厘岛每年吸引数以百万计的外国游客到其美丽的海滩度假，阿贡山喷发将给依赖旅游业的巴厘岛经济带来冲击。
巴厘岛最大城市登巴萨的机场尚未受到影响，但包括澳大利亚和新加坡在内的几个国家已发出警告，提醒旅客谨慎行事。
一旦阿贡山喷发，印尼计划把要飞往巴厘岛的航班转往其他10个机场，包括附近的龙目岛和首都雅加达。
印尼交通部长布迪 苏玛迪说：“这些飞机将转移到最近的地点或者是它们起飞的地方。”
航空公司正在密切关注这一情况，目前已有100辆巴士候命疏散游客。澳大利亚维珍航空公司称，该公司的航班将在达尔文添油停留，以应对航线改变或被迫返航的安排。
新加坡航空公司称，预订了9月23日至10月2日机位的搭客可以改订其他日期的航班或要求退款。
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