《泰晤士报》：中国大幅改革 仍是机会之地

英国《泰晤士报》网站9月9日发表马克·阿瑟顿的文章《为什么说中国仍是机会之地？》称，中国大幅改革本国经济，向侧重国内消费的经济增长模式转型。
文章称，富达中国特殊情况基金的经理戴尔·尼科尔斯说，目前看来，相比西方发达国家，中国在估值上仍具有吸引力。美国股市的市盈率约为23倍，欧洲约为21倍，而中国要低得多，目前为15倍。
文章称，虽说中国股市里相当大一部分是国有企业，但生机勃勃的私营企业的数量也在持续增加，这些企业所实现的增长令人振奋。
尼科尔斯说：“中国当前的电子商务普及程度领先西方。”
赫米斯基金管理公司新兴市场部主管加里·格林伯格说，中国作为创新者还不仅体现在电子商务领域。他说，人们长期抱定一种观点，即“中国制造”是廉价复制品的代名词。但这种观点已经过时了。格林伯格说：“中国不断对科研加大资金扶植力度，该国所获专利数量当前超过了世界其他地区。中国在科学、技术、工程和数学等学科的学生毕业数量远超过美国，中国当前还在粒子加速器、量子计算机和5G移动技术等领域开展开创性工作。”
安石集团研究部主管、新兴市场专家扬·德恩说，中国领导人多年前就已经意识到，该国出口驱动型经济增长模式是不可持续的。中国由此着手大幅改革本国经济，即向侧重国内消费的经济增长模式转型。这需要进行艰苦努力，中国当前已开始获益。德恩说：“从现在到本世纪中叶，中国的储蓄率很可能从49%降至接近一位数的水平。这意味着，随着消费以超过国内生产总值增速的速度增长，该国将实现世界前所未见的消费繁荣。”
据德恩预测，中国将在2027年左右取代美国成为世界第一大经济体，到2050年中国国内生产总值将达到美国的2.4倍，按购买力平价计算将达到美国的4.1倍。
他还说：“中国推行改革政策，对全球化进程持热情接纳态度，而特朗普治下的美国正在退而实施保护主义政策。中国将最终获胜并邀请世界其他地区与其同行。”
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