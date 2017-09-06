世界经济不是足球赛 中美都有赢的机会

英国《金融时报》网站9月4日发表专栏作家蒂姆·哈福德的文章《特朗普、班农和零和思维》称，各派民粹主义者都用零和论点来笼络人心，但对于一个充满双赢情景和贸易所带来好处的世界而言，零和思维本身并不太适用。
文章称，不久前，白宫前首席战略顾问史蒂夫·班农致电知名进步记者罗伯特·库特纳，宣称他在政府部门内部的政敌“已经吓得尿裤子了”。就在库特纳有关此次访谈的报道发表之后没多久，班农就被炒了鱿鱼。
文章称，班农向库特纳提出一个观点：美国正在与“中国打一场经济战”。这乍一看似乎很有道理。许多普通美国人认为，除非中国输，否则美国不能赢。但世界经济并不像一场足球比赛。每个人都有赢的机会，至少在原则上是如此。或者每个人都可能输。如果被班农关于经济战的观点所蒙蔽，出现令人难以接受的结果的可能性就会大大增加。
文章称，像许多危险的观点一样，班农采用的“经济战”这种疗法比疾病本身更加糟糕，也是对世界经济运行方式的误诊。美国仍从与亚洲的贸易中获益，打击中国——即使是象征性的——对改善美国中产阶级处境也于事无补。
这是因为，在现实世界中，找到一种零和博弈非常困难。大多数商业交易对双方都有好处，否则，谁还会参与这些交易呢？去餐馆吃饭，我享受了美食和愉快的夜晚，餐馆服务员和厨师获得了就业机会，社区有了一个的热闹环境。每个人都是受益者。这个事例中也蕴含着零和因素：我付出的每一分钱对我而言都是损失，但对餐馆工作人员或老板而言却是收益。不过，最好不要过度纠结这些事情。
文章称，零和思维有利于玩政治，但却无益于政策。英国政府将脱欧谈判视为一个零和事件——英国外交大臣鲍里斯·约翰逊说，在英国脱欧谈判中，欧洲人可能会“大失所望”——这是一个令人不安的倾向。
在英国的脱欧公投中，“脱欧派”打的就是零和牌：我们给欧盟交钱，我们应该把这些钱花在自己身上。这个论点的形式和内容都有很强的误导性：对会员费的关注导致选民的注意力远离了欧盟作为一个合作国家俱乐部的初衷。
文章称，各派民粹主义者都用零和论点来笼络人心，因为它们很容易解释，并且能从情感上打动人。每个蹒跚学步的孩子都明白从别人手中抓东西的道理，但大多数成年人都喜欢人人都获益的情境。
文章称，最大的风险是零和思维变成了自我实现的恶性循环。多年的低增长是零和思维滋长的温床，它将会导致经济增长进一步放缓。强调冲突会导致冲突加剧。目前，美国和中国并没有在打一场经济战，但可能会爆发一场这样的战争。这或许对特朗普有利，但对总统口口声声要保护的美国人来说，没有任何帮助。
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