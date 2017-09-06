中国经济保持稳健增长

外媒称，中国经济上半年的稳健增长让许多人感到意外，而8月份即将发布的一系列数据预计显示，尽管政策趋紧，中国经济仍继续保持强劲增长，并且有望把这种势头延续到今年底。
路透社9月4日报道，由于全球需求上升促进了中国的出口，而且国内消费升温有助于缓解决策者努力削减债务和给房地产市场降温等措施对经济的冲击，这个世界第二大经济体今年上半年的增长率回升至6.9%。
报道称，这个增长势头让大部分中国观察人士感到意外，先前对中国经济可能陷入严重衰退的担心如今已烟消云散。
据路透社对一些分析人士的采访，8月份的一系列数据将在未来几周陆续公布，很可能支持市场有关中国经济增速仅会比上半年稍稍放缓的预期。一些规模较小的企业将承受金融形势趋紧的影响。
从整体上看，8月份的系列数据应该能够支持一些专家的乐观预测。
报道称，目前为止中国的经济数据给世界贸易提供了动力，不过由于美国的保护主义日益升温以及朝鲜半岛局势紧张加剧，今年全球经济面临的风险也在提升。
中国上周发布的制造业采购经理人指数表现抢眼，显示制造业在8月份继续保持强劲势头，与此同时中国需求上升推高了钢材和铁矿石等大宗商品的价格，有力支撑了全球经济增长复苏。
报道称，现在大多数经济学家预测，到今年底中国经济增长速度只会稍微放缓，可以轻松超越中国政府预定的2017年约6.5%的增长目标。
在一段令人惊讶的稳定增长时期，中国国内生产总值已连续5个季度实现加速或稳定增长，这种情况至少自20世纪90年代初以来尚属首次。
据英国《金融时报》网站9月6日报道，受政府加强削减过剩产能举措导致的商品价格复苏的驱动，中国国有企业的利润今年强劲反弹。
蓬勃发展的房地产市场今年为中国经济带来意料之外的强劲增长，并且刺激了建设活动。
报道称，中国地方政府在基础设施方面的巨大财政开支也相应增加了对于煤炭和金属等基本商品的需求，这些都是国有企业主导的领域。
根据政府公布的数据，工业国有企业的利润在2017年的前七个月同比激增42%，去年全年的这一数字仅为3%，2015年这一数字为21%。
光大证券资产管理有限公司的首席经济学家徐高说：“利润的增加幅度是惊人的，特别是对于上游部门来说。但是这种增长反映了经济的周期性力量。”
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