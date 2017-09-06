中国大学全球排名迅速上升：“留学热”或将降温

港媒称，在最新出炉的《泰晤士报高等教育》杂志“世界大学排行榜”上，中国内地大学表现出色，北京大学和清华大学同时跻身世界排名前30，是排行榜创立13年来的首次。内地共有7所大学打入200强。
据《香港经济日报》网站9月6日报道，排行榜前30名的精英大学仍然由英美垄断，美国占19所，英国占6所，瑞士和加拿大各有1所，亚洲地区共有3所，除新加坡国立大学以外，北京大学和清华大学均是内地大学。
《泰晤士报高等教育》表示，中国内地共有两所大学跻身前30名，其领先学府已跻身全球精英大学行列。内地往年排名较低的大学也进步神速：上海复旦大学跳升39名，升至116；而此前未进入前200名的南京大学和浙江大学，分别跃升至第169名及177名。另外，中国科技大学排在第132位，上海交通大学列188名。
另据澳大利亚《悉尼先驱晨报》网站9月5日报道，6所澳大利亚大学已经跻身世界前100所高校之列。不过有人告诫说，它们可能很快被中国的大学超越。中国大学的全球排名正在迅速上升。
墨尔本大学是排名最高的澳大利亚大学。在最新的《泰晤士报高等教育》杂志“世界大学排行榜”上，它的整体排名是第32位。
报道称，这个年度排行榜考察了77个国家和地区的1000所大学，并调查它们在教学、研究、论文引用率、国际展望和行业收入方面的表现。
该排行榜的编辑菲尔·贝蒂说：“今年的一个重要情况是，中国大学的排名继续上升，有两所中国大学第一次挤入前30名。”
虽然过去一年中澳大利亚大学的国际学生数量增加了15%，但贝蒂说，这一增长可能会因为亚洲大学排名的上升而受到影响。
目前，澳大利亚国际学生中有大约30%来自中国，有大约11%来自印度。
贝蒂说：“随着中国高教系统的改善，很多中国学生可能会选择留在国内接受大学教育，而不是去海外念书。”
报道称，亚洲大学的崛起也会影响英国、美国等其他英语国家。
贝蒂说：“在这份排行榜中，澳大利亚不是唯一会被亚洲超越的国家。在今年的排行中，美国、英国和欧洲的一些大学已经被亚洲大学超越。这是由于亚洲大学在教学和研究方面的声誉提高导致的。”
贝蒂还说：“语言可能是很多国际学生在亚洲国家学习的主要障碍之一。但随着亚洲的顶级大学跻身全球精英大学之列，亚洲的海外学生数量可能会增加。”
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