“一带一路”对接欧亚经济联盟要全方位

塔斯社9月18日发表文章称，欧亚经济联盟与中国“一带一路”倡议的对接理应是全方位的，而非仅限于大规模的基础设施项目。18日，在瓦尔代国际辩论俱乐部与中国公共外交协会举行的联会会议上，专家们得出了上述结论。
文章称，“一带一路”是俄中发展伙伴关系的新支柱。俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所经济理论处负责人谢尔盖·阿丰采夫认为，中方倡议与欧亚经济联盟要实现真正对接，尚存若干障碍。首先，在诠释“一带一路”概念时，人们倾向于认为它是以基础设施建设为主的项目，“但并不能以偏概全，视之为该倡议的全部内容”。
在他看来，第二大障碍体现在国家间层面上，我们偏重于讨论国有企业参与的大型甚至是巨无霸项目，它们需要数以亿计的投资，其实，两国实业界同样能够找到对接点并展开卓有成效的合作。
阿丰采夫指出，高科技领域的合作目前并不受追捧，“对俄方而言，它能够切实解决提升非原料产品在出口中所占比重这一当务之急，而中方也能进一步提升出口潜力”。他强调，这一对接方向最具前景，因为“目前欧亚经济联盟正与第三方国家酝酿一系列自由贸易协定，为此提供了契机”。
文章称，中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽提到远东，称之为落实联合项目最具前景的平台。他深信，俄中在当地的边境合作不仅有利于欧亚经济联盟成员国和中国，还能令亚太地区的其他国家从对接中受益。
中国前驻乌克兰大使张喜云也认同这一说法：“深化边境地区合作非常重要，这是推动‘一带一路’倡议的平台。”他表示，在欧亚经济联盟与中国倡议的对接当中，媒体应当发挥重大作用。
俄罗斯高等经济学院欧洲和国际综合研究中心主任、瓦尔代国际辩论俱乐部专家季莫费·博尔达切夫则提到，俄罗斯“喀秋莎”电视频道今年或将在中国落地，“这对中国传媒市场而言，是极具革命性意义的事件，俄方对此非常珍视”。
文章称，欧亚经济联盟的成员国包括亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和俄罗斯。“一带一路”倡议意在打造纵贯中亚、东亚、南亚、欧洲国家之间的运输、能源和贸易走廊，强化科技合作，深化各国间的经济往来。
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