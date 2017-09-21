中国“金字塔骗局”激增引发担忧：主要针对弱势群体

英媒称，在中国一些教育水平较低的地方，“金字塔骗局”正在快速发展。
据英国广播公司网站9月19日报道，这些骗局针对的主要是弱势群体，尤其是年轻人和老年人，骗局组织者承诺给受害者提供就业机会，或者宣称可以通过直销化妆品或保健品等产品获得利润丰厚的回报。他们向受害者保证，如果吸引更多的投资者加入项目，就可以获得巨大的财富。
何越的工作是调查金融系统并就中国的情况提供咨询，她说：“他们让那些天真的人错误地相信，可以在不用承担任何风险的情况下迅速致富。”
报道称，P2P借贷和虚拟货币推动了其他投资骗局的蔓延，没有任何金融常识的人很容易上当受骗。
何越表示，由于相关投资者缺乏经验，中国的欺诈行为不同于西方社会中的典型骗局。
美国加利福尼亚大学中国问题专家史宗瀚说，各种因素相互结合，共同推动这些骗局的传播。
史宗瀚说：“造成金字塔骗局迅速扩散的原因是生活成本增幅过大，尤其是房价，这诱使许多人寻求更高的回报。此外，以前地方一级的监管力度不够也是原因之一。”
报道称，中国正在进行为期三个月的协同行动，以调查和清理传销行为。
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