支付宝和新加坡旅游局合作 为中国游客打造“智慧旅游”

新媒称，蚂蚁金融服务集团（蚂蚁金服）旗下全球最大的在线和移动支付平台支付宝9月25日和新加坡旅游局（STB）签署了合作备忘录，双方将共同通过支付宝的创新服务提升中国游客在新加坡的旅游体验。
据新加坡商业时报（Businiss Times）网站9月25日报道，根据合作备忘录，支付宝和新加坡旅游局将在支付宝移动客户端以及新加坡旅游局旗下的旅游资讯与服务资源平台（Tourism Information and Services Hub）共享新加坡旅游的相关内容，以便中国游客能够在出行前和旅途中，更容易了解本地商户信息。
与此同时，支付宝和新加坡旅游局还将共享关于中国游客的赴新加坡旅游的趋势分析，帮助新加坡本地业者提供更多相关产品和定制化服务，带给中国消费者更好的旅行体验。
此外，双方还将共同出资联合举办推广新加坡旅游相关活动，以鼓励更多中国游客在新加坡使用支付宝消费。
据参考消息网-出海记记者获悉，新加坡旅游局首席技术官郭俊扬在签署仪式上表示：“这次合作是新加坡利用数字化渠道更好地吸引游客的整体战略的一部分。根据我们新的品牌口号‘心想狮城’，我们希望通过支付宝平台便捷的服务，让中国游客在新加坡能玩得更尽兴。这也将进一步提升游客的整体满意度，从而吸引中国游客再次赴新加坡旅行。”
据悉，2015年支付宝在新加坡首次成为商家提供的支付方式之一。如今，中国游客可以在超过2000家新加坡商户使用支付宝，包括新加坡环球影城、新加坡圣淘沙名胜世界、新加坡动物园，美罗和罗敏申旗下的百货商场及多家小贩中心。此外，新加坡超过80％的出租车也已经可以接受支付宝付款。只需要扫描二维码就可以用支付宝完成支付，这已成为中国众多消费者普遍采用的支付方式。
去年，中国市场对新加坡旅游收益的贡献最大，旅游人数贡献则排行第二。2017年，中国到新加坡的游客继续增长，根据新加坡旅游局最新数据显示，今年1月至7月中国游客造访新加坡总人次约190万，同比增长7％。值得注意的是，截至今年7月，作为新加坡旅游局重点推广的中国二线城市游客人数同比增长15％，达到56.3万人次。与此同时，将新加坡作为单一旅游目的地的旅客增长15％。
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