70后家庭主妇假扮空姐 ：80后痴情男深陷9年被骗70万

秦某，男，37岁，未婚，广西南宁人，某企业员工。张某，女，42岁，广东韶关人，现住广州市黄埔区，已婚，无业，丈夫是老师，育有一子已经20岁。这两人相隔千里,乍看上去,完全八竿子打不到……但是，他们之间却上演了一场前前后后持续9年的“恋爱”。只可惜，男方掏空了心窝和财产，换来的只有9年的虚假和欺骗。
近期，广州黄埔警方侦破一宗假扮空姐实施诈骗的案件，事主损失超过70万元，秦某、张某就是本案的受害者和嫌疑人。
假扮空姐与痴情男网恋
2008年初，秦某在网上聊天室认识了一名自称是“某娜”的网友，因双方有共同的喜好，所以互相加了QQ好友并留了手机联系方式，经常聊天。
“某娜”自称福建省厦门市人，1981年出生，是航空公司的空姐，目前住在广州。2008年5月，两人初步确定了“恋人”关系。秦某多次向“某娜”索要照片，无法推脱后,“某娜”陆续发去几张照片。看到照片里笑容妩媚的“某娜”后，秦某更加笃定心思要跟她在一起。
2008年9月,“某娜”突然说生病了，银行卡又被吞卡，暗示秦某资助她。秦某二话不说汇了6000元。2009年初，秦某想约“某娜”见面，但“某娜”自称在大连支援春运抽不开身，两人发生争执,，某娜”哭诉称，为了和秦某在一起，她跟家里人闹翻了，连爸妈都跟她断绝了关系，活着没意思。一气之下,“某娜”决定“割脉自杀”。事后，秦某觉得是自己的责任，心里很愧疚，遂将所有的“住院费用”汇给了对方。
此后，两人只要一争执，“某娜”不是“割脉”,就是“吃安眠药”,持续不休。而每次这样后，秦某都不停地为她支付“住院费用”。其间，秦某曾多次让“某娜”发自拍照片给他一解相思之苦，但“某娜”说不喜欢拍照，也不想让秦某看到她生病的样子。一旦较真,“某娜”就会说要自杀。
秦某不止一次提出见面的要求，但“某娜”都以在大连、北京或东南亚等地工作为由，拒绝见面。有一次，秦某出差到北京,“某娜”聊天时也说她在北京，秦某立即提出要见面约会，谁知不到5分钟，“某娜”马上改口，称收到上级命令,要立即飞东南亚……
痴心汉难断情缘 变卖房产援助“女友”
2009年9月，因对“某娜”一而再再而三的自杀行为感到厌烦，在一次争吵后，两人分手了。不久后，秦某与一位女子确定了恋爱关系。2010年元旦，秦某突然收到“某娜母亲”发来的信息,称“某娜”“跳海自杀了”,幸亏被渔民救了起来。秦某心一软，忍痛跟当时的女友分了手，于2010年4月重新跟“某娜”“走到一起”。
谁知好景不长，2010年7月，双方因争执再次“分手”。2011年底,“某娜”重新联系了秦某。“某娜”说,这一年半，她去了青海省偏僻地区“支教”,想借此化解心结，但终究没有放下。秦某也始终放不下这段感情,“双方又走在一起了”。其实当时秦某正在谈恋爱，最终与女朋友断了关系。
接下来几年,秦某和“某娜”多次“分分合合”,每次双方关系即将走到尽头时,“某娜”总会带着新的问题“回来”。
为了缓和秦某的情绪,“某娜”曾信誓旦旦地表明“非君不嫁”,痴情的秦某一次次选择了谅解和资助。比如自2012年底起,“某娜”称她因反复割脉失血过多，诱发了心肌梗死、子宫肌瘤等并发症，要做心脏搭桥手术等，还要去国外治疗。秦某为了凑钱给“某娜”,甚至将房产投资收入汇给了她——变卖市区房产，重新买入低价的新区楼房。为了让“某娜”方便取款，秦某将2张他名下的银行储蓄卡直接寄给了她。
一语惊醒梦中人
2017年2月，疲惫的秦某在一次激烈的争吵后，向一位朋友倾诉他的“感情经历”。朋友当即指出“某娜”是个骗子，并在网上找到了“某娜”发过的照片——原来是某女艺人的照片，且个别照片有明显的PS痕迹。此时，秦某查询银行卡流水发现，这些年来，仅通过银行卡汇给“某娜”的金额就近60万元，加上一些无法统计的其他汇款、送礼等支出，损失超过70万元。秦某再次拨打“某娜”的电话时，再也没人接听。
今年8月底，广州市黄埔区公安分局南岗派出所接到秦某报警，警方很快锁定住在黄埔区南岗的犯罪嫌疑人张某。调查发现，张某1995年就结婚，目前无业，丈夫是老师，育有一子，已经20岁。9月7日，张某在家中被抓获归案，警方当场缴获两张秦某名下的银行储蓄卡，以及作案电脑、手机一批。
据犯罪嫌疑人张某供述，因为朋友经济条件都比较好，她比较自卑，又有攀比心态。假扮空姐跟秦某“谈恋爱”后，只要她开口说有困难，对方就义无反顾地资助她，所以就以各种理由骗取钱财，骗来的钱大部分用于旅游、购买名牌化妆品和日常生活支出等。为了让自己的身份“站得住脚”,张某专门买了两张福建厦门的电话卡，并对秦某谎称是“母亲”、“堂嫂”的电话号码。
目前，张某因涉嫌诈骗已被警方依法刑事拘留。
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